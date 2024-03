Librincorte, torna vicino Padova la rassegna culturale: le date

Roma, 27 mar – Sta per iniziare la seconda edizione di Librincorte, festival della libera editoria previsto per il fine settimana del 6 e 7 aprile presso la Corte Benedettina di Correzzola, in provincia di Padova. Di seguito, pubblichiamo il comunicato ufficiale della rassegna.

Librincorte, il comunicato

La seconda edizione della rassegna della libera editoria, Librincorte, è quasi al via. Il fine settimana del 6 e 7 aprile la Corte Benedettina di Correzzola, in provincia di Padova, vedrà svolgersi la rinnovata convention di Autori, Case Editrici, Giornalisti e Relatori organizzata dal Comune di Correzzola, sotto l’impulso del Sindaco Mauro Fecchio, Il periodico Il Serenissimo Veneto e la preziosa collaborazione di alcune associazioni culturali.

In linea con i grandi nomi della passata edizione quest’anno, fra gli ospiti annunciati: Annalisa Terranova, Tommaso Cerno, Fausto Biloslavo, Gian Micalessin, Marco Tarchi, Fabio Dragoni e molti altri. Aumentano anche le case editrici partecipanti che da 12 passano a 15 con l’ingresso di edizioni come ES UGL, OAKS e Arianna Editrice. Riconfermate le edizioni: Altaforte, Aga editrice, Eclettica Edizioni, Idrovolante edizioni, Passaggio al Bosco Edizioni, Ritter, CinabroEdizioni, gruppo editoriale Edizioni Mediterranee, Ferrogallico, Settimo Sigillo edizioni, Fergen, Il Cerchio Edizioni. Novità assoluta rispetto allo scorso anno sarà la proiezione, in anteprima, nella sera di sabato 6 aprile del nuovo DocuFilm di Antonello Belluco e Raffaella Lucietto, reduci dei successi cinematografici de Il Segreto d’Italia, Red Land e Sulla mia Pelle. “Fratelli Contro, dall’eccidio all’egemonia”, un lavoro incentrato sui momenti drammatici nel nordest alla fine della seconda guerra mondiale.

La scorsa stagione Librincorte aveva visto un migliaio di accessi in due giorni alla rassegna, gli organizzatori quest’anno sono sicuri di confermare e aumentare i numeri anche grazie alla migliore organizzazione sull’accoglienza con partner di supporto nell’intrattenimento, questa è la missione della rassegna Librincorte a Correzzola, in provincia di Padova, il 6 e il 7 aprile prossimo. Librincorte in numeri avrà più di 28 relatori, 9 conferenze sui temi di attualità e presentazione di libri in anteprima, 15 case editrici che espongono i propri titoli.