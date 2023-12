L’imbarazzo di Fedez che si smarca dalla Ferragni per il Pandorogate

Roma, 18 dic – Amore qui, amore lì, reality insieme. Poi quando fa più comodo le strade diventano magicamente diverse e Chiara Ferragni diventa “una donna indipendente”. Il modo con cui il caro Fedez ha provato a smarcarsi dalla moglie dopo la vagonata di critiche successive alla figuraccia del “pandorogate” (odiamo gli inglesismi ma in questo caso li utilizziamo per semplificare) è onestamente molto divertente. Lecito – sia chiaro – ma divertente.

Fedez “scappa” dalla Ferragni

“Mia moglie è una donna indipendente, io lo so che ci vedete come una cosa sola, ma non è così”, è la sintesi dell’imbarazzante video diffuso su TikTok dal cantante. Ci sta tutto, sia chiaro. Legalmente. Il caos mediatico e l’indignazione pubblica provocata dalla Ferragni non coinvolge necessariamente Fedez. Fa solo tristezza e imbarazzo constatare la corsa allo smarcamento del prode consorte, pronto a fare armi e bagagli al primo scricchiolio – soprattutto etico – emerso dalla pena infinita del pandorogate medesimo, ovvero il popolare dolciume natalizio venduto al doppio – e oltre – del prezzo di mercato per solidarizzare con i bambini malati di cancro salvo poi non inviargli neanche il becco di un quattrino.

Tutti a casa!

Le foto di Natale con i figli, l’unità manifestata, tutto può scomparire o essere appannato in un secondo. Se la moglie Ferragni viene scoperta con le mani della marmellata a farcire un pandoro “solildale” solo nelle campagne di marketing, il marito Fedez ci tiene a salvare il posteriore mettendo le mani avanti. Probabilmente, il marito senza macchia e senza paura non verrà minimamente coinvolto, o forse sì, non possiamo saperlo ma fino a che non emergerà nulla dovremo giocoforza escluderlo. In ogni caso, la scena definisce al meglio cosa rappresenti la coppia più social della mondanità italiana.

Alberto Celletti