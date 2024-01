L’importanza delle pompe per una irrigazione agricola efficiente

L’agricoltura si trova oggi più che mai di fronte a sfide complesse e ambiziose: una popolazione crescente che significa anche maggior richiesta di cibo, i cambiamenti climatici con i rischi ambientali che ne conseguono, la scarsità della risorsa idrica che impone con urgenza un utilizzo responsabile in tutti i settori produttivi.

Chi progetta sistemi di irrigazione può svolgere un ruolo importante nel contribuire ad affrontare queste sfide, promuovendo un’innovazione tecnologica che sia alla portata di tutti e proprio per questo in grado di fare la differenza.

Sia che si tratti di grandi coltivazioni estensive, sia di piccoli produttori, la parola d’ordine per gli impianti di irrigazione in agricoltura non può che essere efficienza.

I requisiti di una pompa per irrigazione agricola

Esistono diversi tipi di impianti di irrigazione: irrigazione superficiale a pioggia, a goccia, per scorrimento, per subirrigazione… La scelta ideale è dettata sicuramente dalla tipologia di terreno e di coltivazione. In tutti i casi, però, è necessario l’utilizzo di pompe, per la distribuzione dell’acqua e quando necessario anche per il prelievo dalle fonti di approvvigionamento. Il materiale per l’irrigazione in agricoltura comprende dunque pompe di superficie e pompe sommerse, che vanno scelte con attenzione in modo da rispondere perfettamente alle esigenze dell’impianto.

Le pompe per irrigazione agricola vanno sempre selezionate tenendo conto di portata, pressione e prevalenza: un corretto dimensionamento è, infatti, sinonimo di efficienza dell’impianto. Risparmio della risorsa idrica e risparmio energetico devono essere gli obiettivi che ispirano la scelta. È fondamentale dunque, a partire dai valori desiderati, conoscere il punto di prestazione ottimale della pompa in modo che l’efficienza sia migliore e l’impianto funzioni in maniera ottimale.

Quando si sceglie una pompa per irrigazione agricola, è bene optare per prodotti progettati per un buon rendimento idraulico e abbinati a motori ad alta efficienza. Altre caratteristiche naturalmente da non sottovalutare sono l’affidabilità di esercizio e la durata nel tempo. Per tutti questi motivi sono preferibili pompe di alta qualità, che possono fare la differenza soprattutto in caso di utilizzo continuativo e gravoso.

Accessori per l’irrigazione agricola

Valvole, filtri, raccordi… anche quando si tratta di accessori per la realizzazione di un impianto di irrigazione bisogna puntare sulla qualità. Materiali di prima scelta e basse perdite di carico concorrono alla realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi e performanti. Tra gli accessori vanno annoverati anche i pressoflussostati, sia per una protezione delle pompe dalla marcia a secco sia per assicurare un flusso costante all’irrigatore. Facendo sì che la pompa si avvii solo quando la pressione scende al di sotto del valore di ripartenza impostato, il pressoflussostato diventa un grande alleato per il risparmio energetico.

Su Waterfitters.com, rivenditore online di materiale idraulico, è possibile trovare un’ampia scelta di pompe e accessori per l’irrigazione. L’agricoltura richiede un partner tecnologico affidabile per realizzare i sistemi più funzionali alle coltivazioni e con un basso impatto ambientale. Rivolgersi a un fornitore con un forte know how nella movimentazione dei fluidi è la scelta ideale per le tue esigenze.