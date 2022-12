Roma, 17 dic – L’inflazione influisce sui consumi e rischia di bloccare l’economia italiana in un’impasse: è quanto emerge dal Centro Studi di Confindustria, come riportato dall’Ansa. Un quadro fosco che non lascia ben sperare nel futuro.

Inflazione alle stelle e bassi consumi: la correlazione

L’inflazione porterà giù il livello dei consumi, finora mantenutosi a ritmi usuali grazie ai risparmi. Senza contare il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce, che scoraggia investimenti e imprese. Così Confindustria parla delle attuali tendenze economiche, propendenti, secondo la rappresentanza degli industriali, verso una stagnazione. A loro volta, i risparmi sono il frutto di due anni di pandemia che hanno permesso di incamerare un po’ di denaro, che ammonta a circa 126 miliardi di euro, ovvero il 7% del Pil, e in linea con la media dell’Eurozona (7,3%) e inferiore rispetto agli Usa (12%).

Come far crescere gli acquisti?

Confindustria prova a influenzare e a dare “consigli”. Le risorse – dicono – ci sono, anche se sono molto minori rispetto al passato, per tre motivi: esiste l’erosione dovuta lla crescita dei prezzi ,poi c’è la distrubizione diseguale e infine la concentrazione nelle famiglie ad alto reddito. Secondo il Csc la perdita del perdita di potere d’acquisto degli italiani è di circa 13 miliardi di euro rispetto al totale dell’extra-risparmio. L’influenza dell’inflazione è dovuta al mancato adeguamento del valore nominale della stragrande maggioranza dei redditi, dal momento che questi ultimi – eccezion fatta per una piccola fascia delle quote pensionistiche – sono rimasti invariati negli ultimi due anni.

Alberto Celletti