Roma, 27 dic – I Ferragnez positivi al Covid, una notizia non notizia, o se preferite notizia inutile, diffusa un po’ ovunque sui media mainstream, con una bella giganteggiante foto dei due con tanto di mascherina equipaggiata.

Ferragnez positivi al Covid, figli negativi

I due influencer più spettacolari della storia degli influencer troneggiano nel copy su Facebook del Corriere della Sera, con una sintesi che fa ridere a leggerla arrivando solo a metà: “I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra priorità in questo momento è che loro stiano bene quindi continuiamo così“.

E poi, ovviamente, il titolo: “Siamo asintomatici“. Bene, cari Federico e Chiara. Ma allora di cosa diamine stiamo parlando? Forse la vostra necessità di farvi un selfie con la mascherina e l’ancora più patologica necessità della stampa mainstream di rilanciarvi. Ma ci pare un po’ poco.

In casa Fedez, insomma, non sta succedendo nulla

Facciamo una somma: i due coniugi Ferragnez infettati dal Covid sono asintomatici, dunque praticamente non hanno alcun tipo di problema. I due figli sono negativi, ma per carità, meglio tenere le mascherine perché le distanze “nun se po’”. Dunque, di preciso, cosa sta accadendo a casa dei Ferragnez? Nulla. Ma è bello parlare, è bello dare notizie senza alcuna importanza, purché ci sia in mezzo un bel vip nella condizione di dover apparire sempre e comunque, anche se non sussiste la minima ragione logica. L’era del coronavirus ci ha insegnato anche questo. Ma d’altronde forse Chiara Ferragni si aspettava qualcosa di più, a giudicare dagli occhi non proprio felici ritratti nella fotografia. In compenso, ci pare già tanto vedere due positivi che indossano la mascherina essendo già contagiati. Ma forse è meglio fermarsi qui.

Stelio Fergola