L’invio delle truppe americane in Ucraina sarebbe una catastrofe (per fortuna molto remota)

Roma, 27 feb – Le truppe americane in Ucraina le aveva ventilate il presidente francese Emmanuel Macron, scatenando un putiferio di chiacchiere e controchiacchiere. Ovviamente, il tema è delicato, e sparare situazioni estreme, come fatto dall’inquilino dell’Eliseo, non aiuta a tranquillizzare gli animi. Possibile o meno? Nessuno prevede il futuro e la storia ci ha abituato alle sorprese (spesso) sgradite, ma davvero assistere a uno scenario simile sarebbe folle. Non a caso i diretti interessati smentiscono, perfino dal lato russo.

Truppe americane in Ucraina, la smentita arriva da Reuters

È l’agenzia di stampa filostatunitense Reuters a gettare un po’ di acqua sul fuoco. Che sia vero o meno, vista la provenienza comunque dubbia, di sicuro è da ritenersi probabile o addirittura – lo speriamo vivamente – quasi certo. Non siamo strateghi militari, ovviamente, ma il ragionamento ci porta a pensare che piuttosto che intervenire in questa fase della guerra, palesemente favorevole ad una Russia non molto lontana da un successo (pur sofferto) con il rischio di avere uno scontro ancora più mortale per l’intera umanità, a quel punto avrebbe avuto più senso farlo agli inizi del conflitto, con il Cremlino sorpreso e in difficoltà di fronte a un esercito ucraino ben armato dagli stessi americani. Ma si tratta solo di un altro ragionamento estremo, in realtà avere uno scontro diretto tra le due potenze, oltre ad essere una catastrofe per il mondo intero e quindi anche per noi, non rientra di certo nei loro interessi, a meno che non ci sia l’intervento dirigenziale di un politico realmente fuori dagli schemi, guidato non dal raziocinio ma a quel punto dalla pura follia

Perfino il Cremlino lo ritiene impossibile

Il Cremlino ha commentato la voce in modo laconico e schietto: “Non sarebbe nell’interesse dell’Occidente” un attacco diretto alla Russia. Si andrebbe davvero troppo oltre, per tutti. D’altronde il portavoce russo Dmitri Peskov, ha dichiarato che nel caso di un conflitto militare diretto tra la Nato e la Russia ci sarebbe uno scontro “inevitabile” se soldati di Paesi occidentali dovessero essere inviati in Ucraina. La Tass riporta quanto segue: “In questo caso, non dobbiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo”. Sono sempre parole di Peskov, il quale risponde così a una domanda su come il Cremlino valuti la probabilità di un conflitto diretto tra la Nato e la Russia in caso di invio di truppe americane o comunque occidentali in Ucraina.

