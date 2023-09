Livorno, casa popolare occupata dai rom: cosa c’è dietro l’ennesima vergogna a danno degli italiani

Roma, 6 sett – Un’altra casa popolare occupata dai rom, questa volta a Livorno, tanto per cambiare cittadina “rossa”, come sottolinea anche Libero. Cambiano le città, cambiano le situazioni, ma i danneggiati sono sempre gli stessi: gli italiani poveri.

Livorno, casa popolare occupata dai rom

Secondo le cronache degli eventi, una famiglia rom ha dapprima sfondato le finestre del piano terra della palazzina “preda”, sita in Via Salviano 50. Successivamente, con un camion, i rom hanno portato dentro l’apparamento vari materiali, lavorandoci anche durante la notte. Le scene sono state documentate da riprese effettuate con gli smartphone dei residenti della zona, ovviamente esasperati da una situazione ormai insostenibile nel quartiere. Adesso, nella casa popolare, i rom in questione abitano concretamente, per non ribadire che si tratti dell’ennesima occupazione in piena regola.

E dietro c’è il solito doppiopesismo (ovviamente ai danni degli italiani)



Se sono stranieri ad occupare le case popolari tutti zitti, se si tratta di italiani si mobilita l’indignazione pubblica. Il tutto per un regolamento di graduatorie il quale – generalmente e soprattutto nelle grandi città – già privilegia gli stranieri per l’assegnazione degli alloggi. La gente, nel frattempo, non ne può più. Nel caso in esame, le lamentele si sono moltiplicate, prima dell’intervento dellla polizia municipale. Nel frattempo, una delle occupanti abusive ha candidamente ammesso di essersi impossessata dell’appartamento. La polizia sfonda la porta, libera la casa, ma i rom non mollano e vi rientrano, barricandosi all’interno. Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Carlo Ghiozzi, interviene sollecitato ancora dai cittadini. Davanti allo stabile si scatena il caos, tra donne, bambini e uomini che escono. Sono gli stessi residenti a sfrattare i rom prima che lo facessero le autorità, quando in massa hanno insistito spingendo gli occupanti ad andarsene. L’ennesima casa popolare occupata dai rom, insomma, ha fatto scatenare quasi una rivolta nel quartiere, per una situazione che, non solo a Livorno, va avanti ormai da decenni.

Alberto Celletti