Lizzo, anche il razzismo oltre alle molestie sessuali: le nuove accuse alla cantante

Roma, 25 sett – Dello scandalo di Lizzo si era già parlato il mese scorso, con la cantante icona del femminismo contemporaneo accusata di molestie sessuali da ben tre sue ex ballerine, ora si ritrova di fronte a una nuova denuncia, come riportato pure su Vanity Fair.

Lizzo, la nuova accusa

A parlare e denunciare questa volta è la fashion designer Asha Daniels, la quale 2013, aveva disegnato e curato i look di Lizzo durante un tour. Non si parla solo di molestie sessuali, ma anche di razzismo, oltre che licenziamento per ritorsione e aggressione. La Daniels definisce l’ambiente di lavoro in modo molto simile alle altre accusatrici della cantante, ovvero un luogo “tossico, pericoloso e iper sessualizzato”. Secondo i documenti depositati in tribunale, comunque, oltre alla cantante sono imputate anche il capo costumista Amanda Nomura oltre al tour manager Carlina Gugliotta.

L’ipocrisia a un nuovo stadio?

Toccherà vedere come si evolverà questa vicenda, ma appare chiaro che per Lizzo i guai potrebbero cascare “a pioggia”, dal momento che siamo già alla quarta denuncia in appena un mese e mezzo. Nella fattispecie, certamente, pesa più una descrizione della “struttura” definita malsana che non l’attacco alla stessa Lizzo, dal momento che la Daniels si concentra prevalentemente su Nomura, la quale secondo la versione della denunciante esprimeva continuamente commenti “grassofobici e razzisti, insieme a una serie di insulti sul tono di «siete stupidi e inutili»“. Le molestie sessuali sarebbero state anche visive: in una chat di lavoro, la Daniels sarebbe stata costretta a ricevere immagini esplicite di genitali maschili.

Aurelio Del Monte