Lo sbando senza speranza: neonati positivi alla cocaina, la mamma li abbandona in ospedale

Roma, 7 sett – Pure i neonati positivi alla cocaina. Il fatto drammatico è emerso in un ospedale di Palermo, come riporta l’Ansa. E non è l’unica triste notizia sulla vicenda.

Neonati positivi alla cocaina

Sono due gemellini, un maschio e una femmina, ad essere risultati positivi alla cocaina appena nati al Buccheri La Ferla. Con ovvie conseguenze per la salute dei piccoli, aspetto evidenziato da medici e infermieri, visto che una circolazione simile in un corpo non ancora sviluppato potrebbe destare motivo di preoccupazione. Fatto sta che un’altra tegola si abbatte sui due bambini, inquietante almeno quanto il “danno” con cui sono venuti alla luce: perché proprio colei che li ha fatti nascere, ora, è scomparsa.

La mamma li abbandona

Dopo il parto la mamma, una donna di 52 anni con gravissimi problemi di tossicodipendenza, si è dileguata, allontanandosi dall’ospedale e abbandonando i piccoli senza riconoscerli. A quel punto è stata interpellata la procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna. Per il momento, i due gemelli sono stati affidati alla direzione sanitaria, e nel caso in cui la donna non dovesse tornare potrebbero essere dichiarati adottabili. L’ospedale, nel frattempo, ha reagito alla situazione con grande spirito di solidarietà per aiutare i due neonati.

Aurelio Del Monte