Lucca, avevano esibito striscione commemorativo su LVI: i giudici assolvono. Chissà la sinistra…

Roma, 15 feb – Erano stati indagati per il “solito” reato di apologia del fascismo. Il fatto era avvenuto a Lucca, ormai nel 2017, ma le decisioni giudiziarie sono arrivate soltanto ora. L’accusa? Aver inneggiato a Benito Mussolini, ovviamente.

Striscione commemorativo su “LVI”: tre assolti

Come riporta Lucca in diretta, dei quattro indagati per lo “scempio” di aver mostrato uno striscione inneggiantte a LVI, ovvero a Benito Mussolini sono stati assolti in tre. Nella fattispecie, Giovanni Damiani, 51 anni, lucchese, all’epoca coordinatore provinciale di Forza Nuova, poi il coordinatore toscano Leonardo Cabras, 41 anni, livornese, e infine Eugenio Nardi, 34 anni. Tutti assolti dal Tribunale penale collegiale di Lucca con formula piena perchè “il fatto non sussiste dall’accusa di apologia di fascismo aggravata da idee razziste (articolo 4 secondo comma legge 645/52)”. Resta condannato il quarto indagato, Michele Gherarducci, che aveva scelto la via del rito abbreviato e dovrà scontare otto mesi, oltre a 400 euro di multa con la condizionale.

La soddisfazione della difesa

Il legale difensore Emanuele Fusi ha così commentato la sentenza: “Per la difesa degli imputati oggi assolti non poteva esserci il reato per molteplici motivi: l’assenza di prove su chi materialmente aveva appeso lo striscione; la mancanza del luogo pubblico, essendo lo striscione stato appeso all’interno di una corte privata; l’assenza di idee razziste nei post su Facebook e sullo striscione, in quanto contro lo ius soli e per cui la sostituzione etnica degli italiani è una idea politica legittima che fa parte del dibattito pubblico”. Ora attendiamo le reazioni isteriche da sinistra…lo striscione su LVI potrà mai essere tollerabile dalle anime belle…

Alberto Celletti