Pd: “I diplomatici non vogliono il fascio-rock Vattani ambasciatore”. Il sindacato smentisce: “Niente in contrario”

Roma, 15 feb – Mario Vattani, a cui si era “rimproverato” di aver partecipato a un concerto rock organizzato da Casapound oltre dodici anni fa, è ambasciatore dal 2021. Alcune anime belle del Pd, come al solito, non avevano reagito benissimo. In particolare Laura Boldrini e Lia Quartapelle, avevano protestato contro la carica a Vattani asserendo che ” “l’intero corpo diplomatico, per bocca del suo sindacato” si sarebbe opposto. Peccato che non sia vero, come riporta anche Adnkronos.

Vattani diplomatico osteggiato dal sindacato? Il Sndmae smentisce: “Mai detto nulla contro la nomina”

Insomma, era tutta esasperazione sfogata a caso. Almeno secondo il presidente del Sindacato nazionale dipendenti del ministero degli Affari Esteri (Sndmae) Francesca Santoro, che in una comunicazione scritta riportata dall’agenzia, spiega: “Ho personalmente chiarito all’Onorevole Quartapelle la posizione del Sndmae. Non si critica la promozione di nessun collega in particolare, perché è il complesso della tornata che non convince”. Vattani, attualmente attualmente Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka 2025, secondo le accuse delle deputate dem sarebbe stato citato nella lettera al Segretario generale della Farnesina poi finita sui giornali. Ma a quanto sembrerebbe, sarebbe tutto falso…

Il sindacato contro le deputate dem

Molti degli aderenti avrebbero giudicato fuori luogo l’intervento della coppia Boldrini-Quartapelle, ritenuto anche “a gamba tesa”. Ovviamente, la polemica ha avuto piùà direttrici, dalla richiesta al Sndmae di non farsi strumentalizzare ma anche al “consiglio” di prendere le distanze ufficialmente dalle sparate delle parlamentari. Un bel quadretto divertente, insomma…

Aurelio Del Monte