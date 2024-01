L’Uganda punta ad esportare latte in Algeria

Roma, 13 gen – Anche se presto inizierà a estrarre petrolio, l’economia dell’Uganda è ancora basata sull‘agricoltura e i suoi prodotti principali sono banane e caffe. Di quest’ultimo bene, il Paese è anche un importante esportatore.

L’Uganda e la produzione ed esportazione del latte

Di recente però il governo dell’Uganda ha iniziato a incentivare l’esportazione di latte, un prodotto la cui produzione eccede enormemente i consumi interni, dunque generatrice di un surplus che fino ad ora è stato usato per produrre formaggi, yogurt e cioccolata ma che ora potrebbe invece essere destinato ad altri mercati, così da generare valuta pregiata. Per tale motivo le autorità ugandesi presto ne inizieranno l’esportazione in Algeria.

Il paese nordafricano rappresenta un grosso mercato per l’Uganda, dal momento che la sua produzione non copre il fabbisogno interno ma le entrate di petrolio e gas danno all’Algeria abbastanza risorse per importare i prodotto agricoli di cui ha bisogno: logico quindi voler trarre vantaggio da questa situazione.

Scambi difficili in passato, più favorevoli in futuro

In passato le autorità algerine avevano espresso riserve sull’importazione di latte dall’Uganda, perchè in esso erano presenti tossine causate dal consumo di erba contaminata. Tuttavia recenti analisi hanno dimostrato che il latte prodotto nel Paese è oggi libero da queste contaminazioni. Così, l’Algeria ha sciolto i suoi dubbi e ha avviato un programma di importazioni che permetteranno anche al Paese nordafricano di guadagnare 500 milioni di dollari all’anno.

C’è da dire che l’esportazione di latte ugandese in Algeria non è un caso isolato. Esso infatti fa parte di una tendenza più ampia, che vede i paesi africani commerciare tra di loro: un fattore che giocherà un ruolo importante della crescita continentale nei prossimi anni. Di esempi in tal senso se ne possono citare tant: per citarne uno fra tutti, si può parlare dell’esportazione da parte del Ciad di carne nei Paesi vicini, fortemente incentivata dal governo ciadiano per stimolare la sua economia, traendo vantaggio dalla presenza di milioni di capi di bestiame a sua disposizione.

Giuseppe De Santis