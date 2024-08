L’ultimo grande capolavoro della sinistra: cancellare il concerto di Povia

Roma, 27 ago – Quando si è alla frutta, anzi al dolce e forse pure al caffé, capita anche questo. Prendersela con i pesci piccoli. Anche se a dirla tutta ciò è anche indice di vigliaccheria, ma nel caso degli esponenti politici facenti capo al Nazareno possiamo pure soprassedere, visto che dominano l’Italia e non si fanno certo scrupoli a continuare a indirizzarne l’esistenza. In questo caso, la sinistra se la prende nientepopodimeno che con Povia, un cantautore estremamente pericoloso per le posizioni contro i gay (manco a dirlo) e su questioni etiche come l’aborto…

Attenta sinistra, c’è Povia da censurare

Insomma, per la sinistra Povia è da censurare. Quanto meno, per quel genio del sindaco di un piccolo comune piemontese alle porte di Torino, tale Giampiero Tolardo, il quale ha ben pensato di fare dalla festa padronale il terribile e sedizioso cantante e, non pago, di annullargli pure il concerto previsto per l’occasione. Ovviamente dopo aver firmato il contratto riguardante la questione. Il motivo? Presto detto: “Inaccettabili le sue posizioni omofobe, anti-aborto e no vax”, dice il sindaco. Tutto a posto, e niente in ordine, come si dice sarcasticamente in gergo.

Sarebbe imbarazzante se non fosse tragico

Il Giornale, giustamente, ironizza: “Pericolo Povia”, si legge, con fine quanto molto diretto sarcasmo. E in effetti la questione strapprerebbe anche più di una risata, ammettiamolo pure. Perché se sei costretto a prendertela perfino con Povia vuol dire che non sei messo male, ma malissimo. D’altronde, da una forza politica, culturale e mediatica immensa come quella facente capo al Nazareno e in generale al liberal-progressismo che non fa che “stalkerare” Casapound su questioni davvero ridicole come – tra le ultime – i finanziamenti per la sede di Acca Larenzia, cosa ci si potrebbe aspettare?