Roma, 9 feb – Il terremoto travolge la Siria, un Paese oppresso dalle sanzioni internazionali da più di un decennio, ma per la stampa e parte della politica occidentale è tutta colpa del presidente Bashar al-Assad che rifiuterebbe aiuti non si capisce bene di che tipo.

Siria, “Assad rifiuta gli aiuti”. Ma è sotto sanzioni



Chi fa la figuraccia peggiore, manco a dirlo, è il “solito” Emanuele Fiano, orfano di parlamento ma a quanto pare non di sciocchezze. L’ex deputato Pd, su Twitter, la spara altissima e deliberamente inventata: “Ma Assad presidente siriano che rifiuta gli aiuti occidentali non è una carogna della peggiore specie che abbiamo conosciuto nella storia?”

Per Fiano è colpa di Assad, insomma. Una “carogna della peggior specie”, giusto per rimanere sulla sobrietà e l’educazione che lo contraddistingue. La realtà, ovviamente, è completamente all’opposto. La Siria, semplicemente, è isolata dal resto del mondo. E per un solo motivo, che con la giustizia e la verità centrano poco o nulla: gli strascichi della guerra civile siriana ancora ancora in corso, in cui c’era il cattivone designato, ovvero il presidente Assad, nei confronti del quale facevano la figura dei “buoni” perfino i terroristi di Al Nusra, i cosiddetti “ribelli moderati”.

Un Paese distrutto, ma quel che conta è rilanciare la solita narrazione

Repubblica e buona parte della stampa mainstream colgono la palla al balzo non per concentrarsi sui morti e sui disastri, ma per trovare ancora una volta il modo di attaccare per l’ennesima volta il presidente siriano, colui che “rifiuta gli aiuti internazionali” nella stramba condizione di capo di Stato sanzionato: non fa una grinza. Chi non associerebbe in modo logico e razionale le due cose: secondo i geni del giornalismo occidentale, la Siria dovrebbe accettare degli aiuti non si capisce di che tipo, ma con le sanzioni in corso. Una tradizione, di sicuro, i colleghi nostrani non la perdono mai: quella di insultare l’intelligenza. Riportando le ancora più strambe dichiarazioni americane che ufficialmente parlano di “solidarietà alla Siria”, ma “senza passare da Damasco”. E allora da chi, cara Washington?

Mancava da un po’ – diciamolo pure – la narrazione sul “cattivo dittatore” che bombarda il suo Paese e che lancia armi chimiche, per anni “di moda” in Occidente. In qualche maniera, la stessa stampa mainstream doveva rilanciare il tema, e lo ha fatto in questi giorni con alcuni titoli quanto meno “ambigui” – come quello di Tgcom24 – in cui vengono citate, sempre abbastanza a caso, le “bombe di Assad” di cui il sisma sarebbe – bontà loro – “peggiore”.

Il riassunto finale è incredibile: perfino una tragedia naturale, con tutti i morti e feriti che comporta per una Nazione martoriata, non frena dalle propagande interessate a tutto, tranne che alla dignità della vita umana. Difficile non rimanere disgustati.

Stelio Fergola