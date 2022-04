Roma, 20 apr – Maddie McCann usata in una pubblicità di hambuger. La bambina inglese scomparsa nel maggio 2007 sfruttata come “testimonial”. Così riporta Tgcom24.

Maddie McCann, l’immagine nella pubblicità



L’azienda è la Otley Burger Company, un’impresa da asporto di Leeds, in Inghilterra. La mossa è stata di quelle grosse, per essere gentili: utilizzare un’immagine di Maddie McCann come pubblicità degli hambuger venduti dal marchio locale. McCann era, nell’anno 2007, una bambina inglese di 3 anni, scomparsa da un residence a Praia de Luz, in Portogallo. Il 27 marzo in Inghilterra è la festa della mamma: è stata questa l’occasione sfruttata per usare la foto della piccola. La ditta ha pubblicato sui social una specie di meme, in cui si vedono Maddie e la mamma. E la scritta visibile: “Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori”.

L’indignazione pubblica

Una scelta di marketing così dura e insensibile non poteva che scatenare le furie di molti cittadini. E così l’Asa (l’Advertising Standards Authority) dichiara esattamente di aver ricevuto molti messaggi di protesta, molti reclami, e tantissime richieste di rimuovere il post dai social media, oltre che di sospendere gli account. L’azienda ha risposto precisanro di aver rimosso gli annunci. Il proprietario, però, non sembra minimamente turbato. Joe Scholey, titolare della ditta, ha infatti risposto così, intervistato da Leeds Live: “Non mi importa se le persone si sentono offese da queste campagne pubblicitarie. Qualche tempo fa ne pubblicai una che portò molti soldi. E ho pensato, perché non farlo di nuovo?”,

Alberto Celletti