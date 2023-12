Marocco, la società intera contro la desertificazione

Roma, 2 dic – La desertificazione è un problema che affligge una buona parte dell’Africa. Un fatto che riguarda indirettamente anche l’Italia, visto che l’impossibilità di coltivare terreni tramutati in deserti potrebbe spingere milioni di persone a attraversare il Mediterraneo.

Il Marocco e la desertificazione

Per fortuna ci sono diverse società che stanno sviluppando metodi di coltivazione che permettono di far crescere piante su terreni desertificati: una di esse è la Sand to Green, una start up nata in Marocco che si sta impegnando per rendere i terreni deserti di questo paese in campi coltivabili. Il metodo usato da questa società è quello di usare acqua da impianti di desalinizzazione successivamente alimentati da impianti fotovoltaici: infine, la conseguente irrigazione di alberi di frutta e erbe, avvenuta usando il metodo a goccia per minimizzare il rischio di evaporazione, usando peraltro anche poca acqua. Il suolo a sua volta viene reso fertile usando un miscuglio che contiene compost, microorganismi e una specie di carbone vegetale che aiuta a trattenere l’acqua così che dopo due anni le erbe possano cominciare a crescere.

Il progetto prende corpo dal 2017

Nei cinque ettari che Sand to Green coltiva dal 2017 sono piantati alberi di fichi, melograni e carrube, mentre tra le erbe vengono coltivati rosmarino, gerani, erba di vetiver e citronella: la scelta di queste piante non è casuale ma dettata dal fatto che resistono alle temperature elevate. Visto il successo di questo progetto, Sand to Green adesso punta a convertire 20 ettari di terreno desertificato per un costo di 475 mila dollari: essi produrranno un ritorno finanziario nei prossimi cinque anni ed esistono piani per incrementare la produzione con altri 500 ettari di deserto. Da qui, ulteriori benefici non solo in Marocco, ma anche in altri paesi africani colpiti da desertificazione. Lo scopo è sempre lo stesso: permettere a molte persone di guadagnarsi da vivere restando in Africa.

Giuseppe De Santis