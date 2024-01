“Mattarella non è il mio presidente”: il carabiniere al corteo Pro Palestina diventa virale (Video)

Roma, 29 gen – Sergio Mattarella presidente di tutti gli italiani? Non proprio. Di sicuro, ogni tanto, qualcuno che mostra riserve c’è. È il caso – obiettivamente curioso – di un carabiniere di Milano che sabato, durante il corteo Pro Palestina, risponde a Franca Caffa sull’inquilino del Quirinale in modo non esattamente caloroso, come riporta anche Repubblica.

“Mattarella non è il mio presidente”, il carabiniere risponde così a una signora

L’anziana signora Caffa chiede, semplicemente, cosa abbia detto il capo dello Stato. Il carabiniere risponde per le rime. La scena diventa un caso, e il video – ovviamente – è già virale. L’anziana chiede: “Cos’ha detto il vostro presidente?”, durante la manifestazione a favore della Palestina di Sabato nel caopoluogo lombardo. Il rappresentante delle forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, sulle prime non intende, e la signora ripete: “Il presidente Mattarella, cos’ha detto?”, riferendosi al discorso con cui lo stesso Mattarella aveva invitato Israele a non negare il diritto dei palestinesi ad uno Stato. La risposta del carabiniere è netta: “Con tutto il rispetto, signora, non è il mio presidente”. La Caffa a quel punto insiste ancora: “E di che Paese è?”. Risposta altrettanto lapidaria: “Io non l’ho votato, non l’ho scelto io, non lo riconosco”. Il video, pubblicato anche da Agtw, parla da solo.

La manifestazione

Alla manifestazione, avvenuta sabato, hanno partecipato millecinquecento appartenenti ad associazioni filopalestinesi. Non sono mancati i “soliti” centri sociali ei sindacati di base. Il tutto per un corteo che ha sfilato lungo via Padova. Non sono mancati neanche i disordini: le prime file hanno tentato di sfondare il cordone e ci sono stati scontri accesi con le forze dell’ordine. Tra le conseguenze, anche quella di un manifestante ferito.