Roma, 23 gen – Che Matteo Messina Denaro potesse avere un’amante (o ben più di una) non sorprende di certo, soprattutto per le numerose indiscrezioni che ci hanno raccontato, in tanti anni, la “bella vita” condotta dal boss.

Messina Denaro, ora spuntano un’amante e un figlio segreto

Secondo quanto riporta Tgcom24, la latitanza di Messina Denaro ha “svelato” nuovi colpi di scena, su tutti un’amante e un presunto figlio segreto. Non solo: i due avrebbero condiviso con il boss l’appartamento in a Campobello di Mazara, il primo ritrovato dagli agenti di polizia dopo l’arresto avvenuto il 16 gennaio scorso. Questo è ciò che emerge dalle perquisizioni che magistratura e forze dell’ordine stanno attuando nei covi dell’ex capomafia. Perquisizioni che hanno fatto emergere, all’interno della casa, la presenza di abiti femminili.

Potrebbe aver vissuto lì circa 4 anni

La procura comincia a dirlo apertamente: il latitante potrebbe aver vissuto a Campobello di Mazara almeno per gli ultimi quattro anni. Non che fosse molto complicato da intuire, anche se si tiene “fede” – si fa per dire – alle strane testimonianze del vicino di casa del boss, il quale proprio qualche giorno fa, incalzato dai giornalisti, nella medesima intervista aveva parlato di “qualche annetto” come periodo di permanenza di Messina Denaro in zona e poi, nel finale, di “meno di un anno”.

Alberto Celletti