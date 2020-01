Sanremo, 20 gen – Ogni giorno gli italiani si alzano e sanno che ad aspettarli con cappuccio e brioche c’è la polemica quotidiana a margine del festival di Sanremo. Questo è l’anno dell’allarme-sessismo, e non passa giorno che qualcuno non si punti addosso i fucili per stabilire chi ha offeso la sensibilità di chi. Ieri per esempio è stato il turno del rapper Junior Cally: il rapper romano, in gara quest’anno è finito sulla graticola del politicamente corretto per alcuni suoi pregressi lavori in odore di sessismo e femminicidio. Come il 99% del rap mondiale – per non parlare del metal e delle varie sottocategorie. La frase “L’ho ammazzata e le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera” che compare nel pezzo Strega ha fatto partire la levata di scudi planetaria, (anche da parte di politici, del resto commentare il festivàl come se fossero ospiti di un talk show per pensionati è meno difficile del servire il popolo che li ha eletti): una vergogna dare spazio nella kermesse sanremese a un artista che utilizza un linguaggio sessista e istigatore del femminicidio. Il ’94 di Tipper Gore e del “parental advisory” è di nuovo qui. Solo con dischi più pallosi.

Precedente illustre

Peccato che, se si parla di rapper famosi per il linguaggio scurrile e le immagini forti, il palco dell’Ariston non ne è vergine, anzi vanta un precedente molto illustre. Nel 2001 infatti sul palco di Sanremo ci salì Eminem. Certo tra mille polemiche, ma di fatto il rapper salì sul palco e cantò. Le critiche alla partecipazione di Eminem al Festival di Sanremo non si erano placate fino a poco prima del via. In una lettera al presidente della Rai Zaccaria, il consigliere di amministrazione di viale Mazzini Giampiero Gamaleri aveva infatti chiesto la sospensione dell’esibizione del rapper. Da pochi giorni, infatti, l’Italia era attraversata dallo smarrimento e dall’incredulità per la strage di Novi Ligure, quando cioè Erika Nardo e Mauro “Omar” Favaro uccisero la madre e il fratellino di lei con 40 e 57 coltellate. Gamaleri sosteneva che la Rai dovesse “evitare il rischio, nella sua massima manifestazione, di un’esibizione che, al di là dei premi ricevuti, può contenere messaggi di violenza, di ribellione e perfino di matricidio“.

Come sappiamo Eminem si esibì lo stesso proponendo due hit e un pezzo inedito: The real slim shady, I’m back e Purple hills. In quest’ultima Eminem canta che “Non me ne frega un caz*o se questa tizia è mia madre, me la scoperei lo stesso senza preservativo e le eiaculerei dentro, e avrei un figlio e un fratello contemporaneamente” (I don’t give a fuck if this chick was my own mother, I still fuck her with no rubber and cum inside her, and have a son and a new brother at the same time).

Del resto chiunque sa benissimo che basta ascoltare uno qualsiasi dei suoi dischi per scovare frasi classificabili come “sessiste” e che “incitano alla violenza e al femminicidio”. In Low down dirty, ad esempio, si parla di necrofilia e violenza domestica: “Mi sono nascosto nei cespugli come Margot Kidder [attrice canadese morta di overdose ndr], sono saltato fuori, ho ucciso la putt*na e me la sono fatta, da piccolo ero solito lasciare che la babysitter mi succhiasse il caz*o, mi fumo un blunt mentre sc*po le tette a Bette Midler”, e poi “supporta la violenza domestica, gonfia di botte la stron*a mentre i bambini guardano in silenzio” (Bitch getter, hid in the bush like Margot Kidder, jumped out, killed the bitch and did her, used to let the babysitter suck my dick when I was littler, smoke a blunt while I’m titty-fucking Bette Midler” “Support domestic violence, beat your bitch’s ass while your kids stare in silence”).

E che dire di 4 verses: “sto cercando delle put*tane per colpire nei denti con un sacchetto di quarti di dollaro, ho incontrato un ragazzino ritardato di nome Greg, con una gamba di legno, gliel’ho svitata e gliel’ho picchiata in testa” (Looking for hookers to punch in the mouth with a roll of quarters, met a retarded kid named Greg, with a wooden leg, snatched it off and beat him over the fucking head with the peg), e Kill you: “Ho una nuova bambola gonfiabile con una cintura fallica, ops, è un messaggio subliminale? No, solo l’intenzione criminale di sodomizzare ancora delle donne” (Got a new blow-up doll and just had a strap-on added WHOOPS! Is that a subliminal hint? NO! Just criminal intent to sodomize women again)

Insomma, potremmo continuare per tutto il giorno: il concetto è chiaro. Se l’Inquisizione sanremese vuole liquidare Junior Cally e bannarlo dal festival dovrà cercare una scusa meno ipocrita di un paio di testi in cui non viene ricalcato altro che lo stilema del rapper medio.