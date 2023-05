Roma, 30 mag – L’immigrato che “si sollazza” di fronte alla minorenne. Per essere oltremodo gentili nelle definizioni, chiaramente. Perché quanto avvenuto di fronte a una fermata del tram a Milano è ben peggiore e disgustoso. Scene orribili e oltremodo dannose, soprattutto, di persone innocenti, colpevoli solo di vivere di una situazione così indecente.

Immigrato si masturba davanti a una minorenne

Si parla di “uomo presumibilmente straniero”. A giudicare dalla “abbronzatura” – e a meno di non essere degli inguaribili fan dello ius soli – si può dire tranquillamente che un immigrato si è denudato davanti a una ragazzina minorenne, mostrandole il pene e masturbandosi. In pubblico, pieno giorno, davanti alla fermata del tram. La ragazzina stava semplicemente andando a scuola. Le immagini sono state mostrate da un profilo social, “Milano Bella Da Dio”, che raccoglie segnalazioni di degrado della città da parte di cittadini ormai esausti del peggioramento costante delle condizioni di vita. Sul loro profilo, si legge quanto segue: “Ciao Milano Bella Da Dio, questa è la situazione alle 07:30 del mattino alla fermata del tram di Piazza Ascoli”.

Milano è una città allo sbando



Non c’è pace per il capoluogo lombardo, da tempo teatro di disordine, sporcizia e criminalità, ben lontana dagli standard luminosi del passato. Dopo il caos per il transessuale violento a cui ha risposto una durezza altrettanto potente degli agenti, un nuovo caso destinato a far inorridire tutti, tranne i buonisti alla “Beppe Sala”. Qualcuno commenta il fattaccio così: “Mi piacerebbe sapere perché una ragazzina di 16 anni mentre aspetta il tram per andare a scuola si deve ritrovare il ca**o di un vecchio sbattuto in faccia che la guarda sghignazzando mentre si masturba”. Anche considerando che dopo l’atto, l’uomo, come se nulla fosse successo, si è allontanato. Incurante del disgusto, e chissà, forse anche di possibili traumi, causati.

