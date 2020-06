Roma, 12 giu – Giorgia Meloni mette in evidenza ancora una volta l’assurdità del bonus monopattino stanziato dal governo giallofucsia (quando invece a famiglie e imprese servirebbero soldi e subito). E lo fa con un video divertente, che rende al meglio il sentimento popolare in merito alle iniziative di un esecutivo che appare totalmente sganciato dalla realtà sociale ed economica dei fatti. Il video, pubblicato sulla pagina Twitter di Guido Crosetto, ritrae la leader di Fratelli d’Italia alle prese con una marionetta di Pulcinella.

“Pulcinella, sai che vogliono mettere altri 70 milioni sul bonus per il monopattino?”

Ebbene, la Meloni si rivolge alla celebre maschera napoletana dicendo: “Pulcinella, sai che vogliono mettere altri 70 milioni sul bonus per comprare il monopattino?“. Per tutta risposta la marionetta (manovrata dalla leader di FdI), disperata per la notizia ricevuta, si chiude nel silenzio e prende a capocciate il tavolo. Una scenetta divertente per sottolineare la reale e tragica disperazione di tanti italiani che stanno ancora aspettando i soldi promessi dal governo giallofucsia.

Adolfo Spezzaferro