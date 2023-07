Morto Purgatori, il giornalista della propaganda liberal anti-italiana

Roma, 19 lug – Andrea Purgatori è morto, lasciando dietro di sé gli strascichi di un’attività giornalistica da sempre orientata contro l’Italia e la sua libertà, ben “truccata” dalle indignazioni su casi che hanno scosso l’opinione pubblica ma su cui non ha mai scoperto assolutamente nulla di decisivo.

Purgatori, uno dei numerosi cronisti contro la Nazione



Da sempre con i potenti, in modo “furbo” con gli ultimi, Purgatori ha costruito la sua fama con la strage di Ustica. Un dramma su cui si è mosso, da giovane cronista del Corriere della Sera, senza scoprire assolutamente nulla né emettere sentenze, ma dichiarandosi sempre ufficialmente a favore delle vittime e del bisogno della verità. Insomma, una posizione facile per recitare la parte dell’amico del popolo, non dovendo egli stesso comunicare nulla, ma solo fare tanto avanspettacolo. Del resto, Purgatori di spettacolo ne ha fatto davvero, visto che ha recitato anche come attore. In lavori satirici come Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti, ma anche in serie televisive come Boris. Opere peraltro molto ben fatte nel campo della comicità, ma altrettanto ben identificative di un personaggio che non viveva così confinato nella sua sfera professionale come si potrebbe raccontare in giro.

Perché Purgatori era tanta immagine, ma poca o nulla sostanza, se si parlava di difendere seriamente questo Paese. Tanta sostanza se si dovevano al contrario avallare le tesi dei potenti, tutte, come il razzismo urlato per ogni starnuto da Rula Jebreal, una delle ospiti più presenti nel suo programma di sedicente “approfondimento”, ovvero Atlantide. O come la incessante propaganda filoamericana incentrata sui dittatori cattivi dei Paesi presso cui esportare democrazia. O come l’immigrazionismo filo-Ong, su cui il giornalista si è speso anche lo scorso autunno, ripetendo a macchinetta l’inutilissimo dato delle organizzazioni sedicenti umanitarie che contribuiscono in minor parte agli sbarchi di clandestini (ignorando clamorosamente il loro ruolo di calamite, anch’esso dimostrato dai dati che evidentemente non fa comodo citare). Purgatori era l’esempio perfetto di allineato al potere e al sistema dominante. Con l’aggravante di spacciarsi pure per popolano. L’augurio – cristianamente parlando – è che si sia pentito prima di esalare l’ultimo respiro.

Atlantide? Un programma di propaganda liberal



Su Atlantide, il programma condotto da lui in questi anni su La7 (sic!), si potrebbero dire tantissime cose, ma è sufficiente elencarne un paio. Ricordi vividi che ben definiscono la natura della trasmissione. Viene alla mente Luciano Canfora che, ospitato da Purgatori, una volta asserisce che “il razzismo è l’essenza principale del fascismo” (una frase di una tale ignoranza da non necessitare neanche commenti). Oppure lo stesso conduttore che, ricordando dell’omicidio di Giacomo Matteotti, ha il coraggio di affermare che avvenne “su mandato di Benito Mussolini”, quando sono ormai decenni che la storiografia – perfino orientata a sinistra, si pensi a Lucio Villari – ha determinato l’estraneità dell’allora futuro Duce con i fatti che riguardarono il parlamentare socialista, sicuramente perito a seguito di attacchi squadristi, ma ben lontani dall’essere comodi al Mussolini stesso, in quel momento impegnato in un’operazione di allargamento della maggioranza parlamentare.

Per il resto, Atlantide era uno scaltro cavallo di Troia. Puntate “strategiche” sulla storia, sulle stragi e sul passato in mezzo ad un mare di trasmissioni dedicate ai “cattivi”, da Donald Trump a Vladimir Putin, rigorosamente in ordine di sgradevolezza per il pensiero unico liberal americano. Un programma in cui il passato serviva soltanto a mascherare la propaganda del presente. Orientata in modo non così diverso dai regimi totalitari che i cosiddetti “democratici” affermano di detestare. Non ci mancherà.

Stelio Fergola