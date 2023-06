Roma, 22 giu – Elon Musk sfida Mark Zuckerberg. Non per dire, realmente. Addirittura “fisicamente”. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del patron di Twitter, riportate da Agenzia Nova.

Musk a Zuckerberg: “Ti sfido a lotta libera”



State leggendo benissimo. Il patron di Twitter Elon Musk, ha sfidato l’ad di Meta Mark Zuckerberg a un incontro di lotta libera. La questione nasce dall’annuncio dei piani di Meta per il lancio di un nuovo social media, “Threads”, che per Zuckerberg dovrebbe essere diretta concorrente di Twitter, con la variante di essere più restrittiva nei contenuti, in aperto contrasto alla libertà espressa sul social da poco posseduto dallo stesso Musk. A quel punto, il sudafricano naturalizzato statunitense ha lanciato la provocazione scrivendo sul suo profilo nella giornata di martedì: “Sono disponibile a un incontro di lotta nella gabbia, se (Zuckerberg) è d’accordo”, aggiungendo che “il Mondo non vede l’ora di essere sottoposto al giudizio esclusivo di Zuck senza alcuna altra opzione”.

La replica: “Fammi sapere il posto”

Su Instagram è arrivata ieri, a sorpresa, la replica di Zuckerberg, che ha risposto con un secco “Fammi sapere il posto”, praticamente sollecitando Musk a fissare il luogo dell’incontro di lotta. Al botta e risposta è seguita ovviamente una sfilza di commenti, addirittura di consulenza a Musk, messo in guardia dalla pratica di qualche anno del Ceo di Meta del Jiu Jitsu, arte marziale nel quale, secondo la Cnn, ha vinto un torneo il mese scorso. Rimarranno tutte parole? Probabile. Ma un “singolar tenzone” tra i due sarebbe senza dubbio l’evento trash dell’anno (e forse del decennio).