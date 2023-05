Roma, 3 mag – Il “nazifascismo” (ammesso e non concesso che sia mai esistito) come la mafia. La sparata è del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, come riportato dall’Ansa.

Nazifascismo come la mafia

Dai tempi dei “fasciomafiosi” non si udiva l’ennesimo e triste tentativo di associare fascismo e mafia, nonostante la storia parli di tutt’altro (ma anche a quello siamo tristemente abituati). Usando l’artifizio “nazifascismo”, ad associare con la mafia ci pensa Piantedosi. Niente Cgil, niente Pd, un ministro di centrodestra. Giusto per sottomettersi ancora di più. Il titolare del dicastero parla così: “E’ stato un po’ faticoso spiegare la scelta di essere a Castelvetrano nel giorno della liberazione, ma non era un modo per sviare e deviare dalla celebrazione del 25 aprile, ma lanciare un messaggio chiaro: la mafia e il nazifascismo hanno tratti in comune, modelli che si propongono alla società con la violenza e la sopraffazione. La concezione della violenza come elemento di regolazione dei rapporti e la compressione della libertà di pensiero”.

Quanta poca dignità per ricevere solo pacche sulle spalle dai padroni

Quanta poca dignità, già. E quanta idiozia, aggiungiamolo con serenità. Perché se il ministro pensa di stare più tranquillo di fronte alle minacce – quelle sì – realmente mafiose che vengono dai soliti ambienti, beh, sta fresco, come si suol dire. Oltre ad essere una sparata indecorosa ed offensiva verso tante persone che hanno creduto in un ideale, si intenda. Quanto al resto, l’unica cosa che il ministro potrà ottenere è di essere più ridicolo agli occhi dei soliti antifà e più miserabile davanti a chi viene da ben altra impostazione. Coronando il sogno della sottomissione perenne a cui la destra è da sempre soggetta e dalla quale non sembra avere alcuna intenzione di uscire.

Stelio Fergola