Roma, 12 mag – Negli Usa vietare armi è incostituzionale. L’ultimo pronunciamento di un giudice federale della Virginia ripropone quello che, a conti fatti, è il presupposto “marcio” della società americana, quella dallo sparo facile anche per i motivi più futili.

A parlare è Robert Payne, giudice federale della Virginia, nel merito della legge che vieta ai rivenditori federali autorizzati di armi da fuoco di vendere pistole a giovani sotto i 21 anni. Uno dei numerosi finti tentativi a vuoto che la politica americana ha imbastito per rispondere allo stragismo dilagante che praticamente da sempre sconvolge l’universo oltreoceano. Ebbene, Payne ha bocciato senza mezzi termini la legge e il motivo è semplice: la norma viola il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, il quale protegge il diritto dei cittadini statunitensi di detenere e portare armi.

Strada senza uscita



Usa, armi facili per legge, addirittura per fondamenta. In 71 pagine, Payne parla dei diritti e delle responsabilità della cittadinanza concessi all’età di 18 anni, tra cui il diritto di voto, di arruolarsi nell’esercito senza il permesso dei genitori o far parte di una giuria federale. Inoltre, “se la Corte dovesse escludere i giovani di età compresa tra 18 e 20 anni dalla protezione del Secondo Emendamento, imporrebbe limitazioni al Secondo Emendamento che non esistono con altre garanzie costituzionali”. La sentenza potrebbe essere impugnata dal dipartimento di giustizia e si potrebbe finire di fronte alla Corte Suprema. Ma difficilmente se ne uscirà: senza un cambiamento delle fondamenta di un sistema marcio, è difficile che possa trasformarsi in qualcosa di bonificato.

Alberto Celletti