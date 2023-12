Occhio a “Seeing AI”: l’app con l’IA per i non vedenti

Roma, 6 dic – Microsoft ha lancia su Android Seeing AI, che permette di aiutare le persone con disabilità visive a comprendere meglio il mondo che li circonda: funzionerà con l’assistenza delle fotocamere dei loro smartphone e la narrazione basata sull’intelligenza artificiale.

Seeing AI approda su Android

L’App – disponibile anche in italiano – utilizza gli ultimi progressi dell’azienda nell’intelligenza artificiale generativa e ha le stesse funzionalità della versione iOs. Per impostazione predefinita, Seeing AI fornisce un breve riepilogo di ciò che raffigura una foto. Quando un utente tocca l’icona “ulteriori informazioni”, anche attraverso il supporto della voce che guida nei menu presenti, l’app genererà una descrizione molto più approfondita dell’immagine. Microsoft parte dal presupposto che visti gli oltre 3 miliardi di utenti Android al mondo, l’app può davvero aiutare migliaia di persone con disabilità visive a vivere meglio la loro quotidianità. Un esempio fornito è la possibilità di porre domande su un documento. Dopo aver scansionato un foglio di carta, è possibile usare l’IA di Seeing per chiedere cosa c’è scritto all’interno, sia che si tratti dei dati di una fattura o del menu di un ristorante. L’app può anche riassumere un articolo fotografato, raccontando con l’audio il contenuto creato. Una funzione che somiglia molto alle sintesi che Copilot, l’IA di Microsoft basata sullo stesso motore di ChatGpt, può eseguire in software come Word, parte della suite Microsoft 365. Seeing AI può inoltre analizzare codici a barre e fornire informazioni sui farmaci. Inoltre, è in grado di identificare le persone e le loro espressioni facciali, così come il testo scritto a mano in varie lingue. L’obiettivo – secondo il gigante Microsoft – è quello di coprire almeno 36 idiomi entro il 2024.

Tra paranoie e speranze

Qualcuno sarà già scattato sulle molle della paranoia: un’App che “vede” può effettivamente suggestionare i più invasati di film apocalittici. Nessuno però ha mai avuto paura di indossare un paio di occhiali, o sottoporsi ad una ben più invasiva operazione laser agli occhi. La tecnologia, come spesso ripetiamo, può essere un’estensione utile fin tanto che non la investiamo di “qualità morali” e ci limitiamo a comprenderne e capirne l’uso.

Sergio Filacchioni