Oggi ho visto l’Italia

Non sono un santo, ma l’Italia mi spinge ad essere un uomo migliore. L’amore per lei mi spinge a crescere, a fare di meglio, ad abbandonare le mie miserie e a volare nell’iperuranio. In un certo senso, l’Italia mi spinge alla redenzione. A volare alto verso la salvezza.

Classe 1981, nasce e cresce a Napoli, ed è giornalista professionista. Appassionato di storia moderna e contemporanea. Comincia come giornalista sportivo, prima di interessarsi di tecnologia e intrattenimento. Da anni si occupa di saggistica politica, pubblicando numerosi testi per svariate case editrici: suoi ambiti di studio principali sono la storia italiana, il multiculturalismo, la globalizzazione. Tiene corsi online sugli argomenti di storia contemporanea e storia dell'Unione Sovietica.