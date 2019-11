Almere (Paesi Bassi), 5 nov – Il mondo è un posto più vivibile ora: ad Alemere, piccola cittadina olandese, l’amministrazione comunale ha inaugurato le prime strisce pedonali transgender d’Europa, colorandole di blu, bianco e rosa – i colori identificativi della comunità trans mondiale. Così, dopo i semafori lgbt di Torino e Vienna, ecco qui gli attraversamenti. A quando i divieti di sosta genderfluid?





L’iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni, previste tra ottobre e novembre, per sensibilizzare la popolazione della ridente località dei Paesi Bassi riguardo le tematiche del mondo Lgbt – come se la gente, soprattutto nel Nord Europa, non fosse già abbastanza indottrinata da avere bisogno del promemoria della tolleranza ogni qual volta attraversa la strada. Una di queste manifestazioni, per l’appunto, prevede una passeggiata per le strade cittadine dal tema: Orgoglioso di essere me stesso, un percorso che l’assessore Jerzy Soetekouw ha dedicato alla comunità transgender e che comprende l’attraversamento pedonale multicolor. “Ad Almere, tutti possono essere chi decidono di essere. Almere è una città dove tutti possono sentirsi a casa e sentirsi accettati e apprezzati”, ha spiegato al sito Omroep Flevoland. Le strisce sono state inaugurate lo scorso sabato 2 novembre.

In paese, comunque, non tutti hanno preso benissimo l’iniziativa. Lo testimoniano i numerosi commenti lasciati nella pagina del comune di Almere, sotto il post che annunciava la nuova colorazione della segnaletica. Un’utente per esempio, scrive: ”E’ un provvedimento che riguarda principalmente le eccezioni. Perché tanta attenzione per una fetta risibile della popolazione? Penso che siamo tutti umani! Cominciamo da qui”.

Zaterdag 2 november wordt tijdens de Winter Pride Walk in Almere het eerste Transgender-zebrapad ter wereld geopend…. Publiée par Gemeente Almere sur Jeudi 31 octobre 2019

Cristina Gauri