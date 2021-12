Roma, 7 dic – L’Italia non boicotterà le Olimpiadi di Pechino del 2022, come risulta dall’Agi di oggi.

L’Italia sarà ai Giochi di Pechino 2022

L’Italia sarà dunque presente alle Olimpiadi di Pechino del 2022, differentemente dagli Stati Uniti d’America che hanno da poco confermato, tramite fonti ufficiali della Casa Bianca, il loro boicottaggio diplomatico, come riportato sul Messaggero. Mentre gli USA non invieranno alcuna delegazione, l’Italia presenzierà anche per ragioni di continuità. Saranno infatti proprio la Cina e Pechino a consegnare al nostro Paese il testimone per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Agi parla di una fonte di “altissimo livello” che avrebbe così dichiarato: “Non possiamo mancare, stando così le cose”.

Al momento nessuno segue gli USA

Almeno questo è quanto riporta il New York Times, che in un lungo articolo intitolato, Quanti Paesi seguiranno il boicottaggio Usa dei Giochi Olimpici di Pechino?, si concentra su Francia, Germania e Gran Bretagna, i quali per il momento non hanno mostrato un alcun impegno o espresso dichiarazioni sul tema, esattamente come l’Italia.

L’articolo del New York Times cita anche: “Tuttavia se la posizione dell’Italia cambierà, sarà un colpo diretto a Pechino. L’Italia ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026 e secondo la tradizione olimpica ci si attende che invii dei rappresentanti a questi Giochi, accettando il testimone, come avviene, da una città ospitante a un’altra”.

Alberto Celletti