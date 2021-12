Roma, 7 dic – Matteo Bassetti senza limiti: “I non vaccinati? Bisognerebbe mandare i carabinieri a prenderli a casa”. Il professore ormai non si tiene più, come riporta la notizia di Adnkronos.

Bassetti senza freni:”Non vaccinati da andare a prendere a casa”

Ebbene sì, la storia di Matteo Bassetti sembra quella di un dottore che, passata una posizione estrema, ne raggiunge altre ancora più estreme, in una scalata potenzialmente infinita. L’ultima perla la regala in collegamento con il programma Tagadà, su La7, mentre scorrono le immagini dei non vaccinati. “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”, commenta il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

“Per queste persone non c’è alternativa all’obbligo”

Matteo Bassetti contro i non vaccinati, storia già vista dai tempi di “vaccinare con le buone o con le cattive”, fino ai recentissimi “serve un super green pass” o il “voto 9 al governo”. Ma lui va sempre avanti, come un rullo compressore. Ed ecco le parole durissime: “La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con i carabinieri che vengono a prenderti a casa.” “Il problema è molto semplice: hai la libertà di non vaccinarti, ma vivi in una comunità che ha un sistema sanitario di tutti, devi rispettarlo. Per rispettarlo, devi vaccinarti: altrimenti non sei un buon cittadino”. Libertà di non vaccinarsi…con i carabinieri che vengono a prenderti a casa. Che dire, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, caro professor Bassetti.

Stelio Fergola