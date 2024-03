“Ora basta”: domani la presentazione di un testo contro l’immigrazione e l’islamizzazione

Roma, 22 mar – Si chiama “Ora basta” il libro del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, una sorta di “testo verità” sulle comunità islamiche in Italia. Un libro dal titolo inequivocabile, richiamante a una esasperazione ormai diffusa. E a una donna che, oggi, vive sotto scorta per aver provato a contrastarla.

Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione

Se il titolo già gergalmente “non le manda a dire”, anche il sottotitolo è parecchio diretto. L’immigrazione è un problema ormai percepito da quasi tutti (tranne qualche irriducibile). Il nome completo è infatti Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione. La prima presentazione del libro è prevista Monfalcone domani, sabato 23 Marzo, alle ore 11.30, all’interno della Rassegna GEOGRAFIE- Piazza della Repubblica Spazio Nord. Tra i presenti, anche il cronista Giuseppe Cruciani.

L’autrice vittima di attacchi per le sue posizioni

Cisint, autrice del testo, non ha vissuto momenti tranquilli. Per aver voluto applicare la legge italiana nella gestione dei luoghi di culto della sua città, negli ultimi mesi, è stata vittima di vere e proprie mistificazioni giornalistiche e campagne di fake-news: ora è costretta a viviere sotto scorta a seguito delle minacce di morte ricevute da parte di estremisti islamici. Da qui la decisione di raccontare la sua battaglia e la sua esperienza di vita in un libro che è un atto di accusa verso chi, negli ultimi anni, ha permesso e, molte volte, incentivato l’arrivo di centinaia di migliaia di immigrati senza regole precise e controllo. Insomma, Ora basta denuncia la realtà di comunità islamiche che non vogliono integrarsi, che costringono le donne ad una vita “separata” e che spesso nascondono violenze fisiche e psicologiche verso le giovani bambine. Comunità che, in alcuni casi, rappresentano una minaccia alla sicurezza del nostro paese e spesso sono un corpo sociale ingestibile all’interno delle nostre comunità cittadine.