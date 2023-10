Orrore a Milano, egiziano stupra un’anziana: “Va espulso”

Roma, 11 ott – Alle porte di Milano un’egiziano stupra e violenta ripetutamente un’anziana: un fatto raccapricciante che ha sconvolto i locali. Come riporta il Giornale, per l’uomo è stata richiesta l’espulsione.

Egiziano stupra un’anziana: orrore vicino Milano

Secondo quanto emerso la violenza risale alla notte tra il 26 e il 27 settembre, intorno all’una di notte. L’uomo egiziano colpevole dello stupro dell’anziana, 42 anni, è stato arrestato.La donna, che ha alcuni problemi cognitivi dovuti all’età di 89 anni, era uscita per andare in una farmacia. A quel punto uno sconosciuto si è offerto di riaccompagnarla a casa. Le scene sono state documentate dalle telecamere di videosorvegalianza. Dalle immagini l’uomo sembra incerto nell’andatura, denunciando – forse – uno stato di ebbrezza o di effetto di sostanze stupefacenti. Poi l’egiziano prende l’anziana, la scaraventa a terra, la picchia e la violenta. Il tutto dura un’ora, nessuno nel quartiere si accorge di nulla. L’aggressore, alla fine, le ruba i soldi dalla borsa e va via. La donna rientra anche nell’appartamento, non riuscendo però a chiedere aiuto. Sarà il custode del palazzo, il giorno dopo, a trovare tracce di sangue sul pavimento e a capire, chiamando i carabinieri. I quali trovano la donna in stato confusionale, nel suo appartamento, con i segni delle botte.

La richiesta di espulsione

“Faremo di tutto affinché questo balordo riceva una pena adeguata; è necessario il rimpatrio immediato, in Italia non abbiamo bisogno di queste risorse”, dice il sindaco Roberto Di Stefano. Dopo aver già affermato quanto segue:”I carabinieri sono riusciti ad arrestare la bestia egiziana grazie al sistema di videosorveglianza installato sul nostro territorio. Le forze dell’ordine, dopo aver visionato le immagini fornite dai nostri impianti di videosorveglianza lungo il percorso, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a beccare l’orco che, senza l’aiuto delle immagini, sarebbe rimasto un fantasma”.

Alberto Celletti