Roma, 8 feb – Nomination ai premi Oscar per “È stata la mano di Dio”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, come riportato da Open. Del film abbiamo pubblicato una sentita recensione, per una storia che è stata apprezzata – con merito – da tanti spettatori.

La “Mano di Dio” ottiene la nomination



È dunque arrivata, la nomination agli Oscar per “È stata la mano di Dio”, l’ultima pellicola di Sorrentino. Una notizia che in molti aspettavano da tempo. Ovviamente, la categoria per cui il film concorrerà è quella del Miglior film straniero. Ma Sorrentino non sarà il solo a rappresentare i colori italiani alla celebre notte di Los Angeles. Ci sarà anche Massimo Cantini Parrini, che ha ricevuto invece la nomination per i costumi di Cyrano.

La conferenza stampa

Le nomination sono state comunicate alle 8.15 ora locale, le 14.15 italiane. La conferenza stampa dell’Academy ha annunciato le candidature per la serata tra il 27 e il 28 marzo 2022. La diretta sarà trasmessa su tutti i canali social dell’organizzazione, da Facebook, passando per Youtube e Twitter. “È stata la mano di Dio” è una storia autobiografica che racconta la tragica vicenda della famiglia di Sorrentino, rimasto orfano a 16 anni di entrambi i genitori.

Alberto Celletti