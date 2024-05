“Pensare l’architettura”: l’ultimo testo di approfondimento di Nucci è ora in libreria

Roma, 24 mag – È ora in libreria l’ultima fatica del nostro collaboratore Roberto Ugo Nucci, Pensare l’architettura, un testo di approndimento su un tema che caratterizza la conoscenza dell’autore, da sempre esperto della materia.

Pensare l’architettura, l’ultimo libro di Nucci

Il comunicato ufficiale sul testo recita quanto segue:

Questo libro si propone di mettere in luce e di restituire all’uomo moderno i tesori del sapere che l’Architettura di oggi ha spesso perduto, confuso, travisato. Un interrogativo è ricorrente nel testo: il tempo che i Greci chiamavano kairos, il momento giusto, per una metamorfosi di idee, simboli, principi fondamentali, è oggi possibile? Nel testo questa domanda rimane sospesa in un dilemma variamente esplorato fra passato e presente. Nel passato si ripercorrono i valori della Tradizione in una Architettura riconducibile ad archetipi simbolici. Nel presente prevale lo Stile Internazionale, composizioni e forme di comune fattura, che rende l’Architettura simile in ogni luogo e zona geografica. Si esaminano movimenti che esprimono nuove idee e posizioni diverse, come il Neofuturismo e il Postmodernismo, nella prospettiva del superamento di aride impostazioni razionaliste e nel tentativo di innovare con uno sguardo rivolto al passato.

L’Architettura è vista in una nuova dimensione culturale, ricorrendo anche ad incursioni nella letteratura e nella filosofia, quali sono i pensieri rivisitati di Heidegger e di Pasolini. Non si tratta in questo caso solo di richiami generici o di relativa importanza ai fini di un approfondimento storico e culturale, ma soprattutto di effettivi contributi alla costruzione di un pensiero originale. È un modo di riscoprire l’Architettura in un territorio aperto a varie discipline, senza che vi siano condizionamenti e confini prestabiliti.

Approfondire l’estetica e la sostanza

Gli articoli di Nucci sulle nostre pagine sono un esempio di profondità sull’argomento architettonico come pochi altri. Ecco perché un libro sul tema non può essere tralasciato e lo riteniamo un punto fermo per la conoscenza. Insomma, Pensare l’architettura è una ottima nuova uscita da tenere d’occhio.