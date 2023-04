Roma, 14 apr – L’orsa Jj4, per ora, non verrà uccisa. l Tar di Trento ha infatti sospeso l’ordinanza di abbattimento firmata l’8 aprile dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. A renderlo noto è l’associazione Lav (Lega Anti Vivisezione), che aveva presentato un ricorso contro il provvedimento. L’orsa era finita nel mirino delle autorità dopo per aver ucciso il runner 26enne Andrea Papi nei boschi nei pressi di Caldes. Il Tar ha quindi accolto le motivazioni formulate dalla Lav. E non è neppure la prima volta che accade, perché due anni fa il Tribunale amministrativo annullò la prima ordinanza che decretava la morte di Jj4, dopo un’aggressione ai danni di un padre e suo figlio, Fabio e Christian Misseroni, nei boschi del Trentino. “Vittoria! Accolte le motivazioni del nostro ricorso. Battuta d’arresto all’arroganza del Presidente Maurizio Fugatti. Gli orsi e i cittadini trentini hanno diritto a vivere in pace”, scrive l’associazione animalista sui social.

La seconda volta che il Tar sospende l’abbattimento dell’orsa Jj4

L’orsa Jj4 ha 17 anni, e risulta essere uno degli esemplari di orso che il presidente della Provincia di Trento Fugatti aveva più volte indicato come “problematici” e quindi da sopprimere. Nel 2020, come accennato sopra, il suo nome era balzato all’onore delle cronache per aver quasi ammazzato, aggredendoli, due uomini che stavano facendo un’escursione sul Monte Peller. Si trattava di Fabio e Christian Misseroni, padre e figlio. La Provincia aveva richiesto l’abbattimento dell’orsa e sul caso era scoppiata una durissima polemica con l’allora ministro dell’Ambiente Costa. Anche le due scampate vittime di Jj4, nonostante l’attacco, si erano espresse negativamente nei confronti dell’abbattimento dell’animale. «Siamo contrari perché abbiamo rispetto della montagna e degli animali che ci vivono», avevano dichiarato. L’ordinanza di cattura venne infine annullata dal Tar. Esattamente come accaduto oggi.

La Redazione