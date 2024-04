Perché non conosciamo nel dettaglio la tipologia delle armi inviate a Kiev?

Roma, 2 apr – Dall’inizio della guerra tra Ucraina e Federazione Russa avviata il 24 febbraio 2022, né il Governo Draghi, né il Governo Meloni, che hanno acriticamente appoggiato la narrazione Ue-Usa-Nato, hanno mai fornito la tipologia di armi inviate a Kiev.

Guerra in Ucraina, il tema delle armi a Kiev

Ragioni di segretezza e di sicurezza precludono di far conoscere nel dettaglio quanto viene fornito a Zelensky e compagni. Ora, nei documenti allegati ai vari decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale la secretazione si dovrebbe basare su una delle classifiche di segretezza previste dall’art. 42 della legge ordinaria dello Stato n. 124/2007 e disciplinate nel dettaglio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7/2009. Possiamo, invece, escludere che vi sia stata apposizione del segreto di Stato con contestuale impedimento di esercizio di una azione conoscitiva da parte della magistratura. Tuttavia, dalla definizione di “classificato” che compare nei documenti allegati, non si comprende a quale forma di classificazione si faccia riferimento. Nel dpcm n. 7/2009 le classificazioni sono di quattro tipi: 1) segretissimo, 2) segreto, 3) riservatissimo, 4) riservato.

Mancanza di informazioni

Nessuno di questi termini compare, pertanto viene da chiedersi, in mancanza di elementi per capire quali classifiche siano state concretamente apposte, qual é il livello applicato e da quale specifico livello di gerarchia dell’amministrazione discenda, nonché, sebbene sia molto probabile, se sia necessario il Nulla Osta di sicurezza (NOS). L’art. 42, comma 5, della legge ordinaria dello Stato n. 124/2007 stabilisce che, ad intervalli di cinque anni e salvo proroghe motivate, la classifica di segretezza sia automaticamente declassificata a livello inferiore. Sorge, peró, un problema non secondario: se nessuno conosce il livello di classificazione, come si fa a sapere quale sará il nuovo livello assunto? In questo modo, viene meno per i consociati l’aspettativa di quando il livello di sicurezza sará rimosso, anche per poter valutare le motivazioni dell’eventuale rinnovo allo scadere del termine di classificazione. Una chiarezza in perfetto stile Draghi/Meloni, ovvero le due facce della stessa medaglia.

Daniele Trabucco