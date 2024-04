“Il Garofano e la Fiamma”. Stasera diretta da non perdere sulla nostra pagina Facebook

Roma, 2 apr – “Il Garofano e la Fiamma”, partiamo da questo, è un titolo bellissimo. Profondo, iconico, testimone di un’epoca intera. E non è un caso che l”autore Tommaso de Brabant, nostro collaboratore di cui abbiamo tessuto le lodi in occasione di questa interessantissima iniziativa editoriale, sarà ospite gradito, insieme a Marco Valle, che ha curato la prefazione del testo. La diretta di questa sera, alle ore 20.00, sulla pagina Facebook del Primato Nazionale, ha esattamente lo scopo di approfondire e dibattere un tema enormemente sottovalutato sia a livello storico che politico, quello della politica di Bettino Craxi rispetto ai valori del Movimento Sociale Italiano. Una questione che pone sul piatto la questione del superamento degli steccati tra i partiti, che forse sarebbe improbo definire perfino “ideologici” quanto piuttosto simbolici. Che il leader socialista e l’Msi ufficialmente avessero poco a che spartire politicamente è cosa nota. Quanto poi la concretezza dell’azione politica potesse avvicinarli è una questione di cui si dovrebbe discutere. Indipendentemente dalle dichiarazioni e dalle mosse dei vertici politici, come ben si sa spesso orientate a opposizioni di maniera o strumentali.

Le ragioni della diretta sul “Garofano e la Fiamma”

Inanzitutto, c’è una constatazione: il “primo sguardo” al libro di de Brabant ha suscitato un interesse davvero oltre la media. L’articolo è stato visto, condiviso, discusso da molti nostri lettori. Il che testimonia quanto l’argomento tocchi sensibilità popolari evidentemente ancora inesplorate. Da qui la decisione di realizzare una puntata di Stoccate, il format delle dirette social del nostro giornale, esplicitamente dedicata alla questione. Poi c’è il tema del craxismo, di cosa abbia rappresentato nell’ultima Italia davvero potente che la nostra storia possa testimoniare. Non solo economicamente, ma perfino politicamente e a livello internazionale, nella fattispecie nel contesto mediterraneo, un ambito in cui la Nazione italiana dovrebbe quanto meno dire la propria in ogni epoca, avendo smarrito la strada ormai da decenni. Infine, il piacere di discuterne anche con Valle, che sul tema dell’Italia e del Mediterraneo ha scritto un libro di sicuro valore e dal titolo emblematico: Patria senza mare, che analizza proprio la crisi in cui il Paese è precipitato.

Proviamo a scrivere la storia senza pregiudizi che ci impediscono di agire nel presente

Dobbiamo cercare di fare esattamente questo, stasera come in futuro. Ragionare sulla concretezza, sulle azioni, sulle idee, prima ancora che sulle barricate. Certamente, esistono dei punti fermi da cui non si può fuggire. Ma esiste anche uno spirito della politica che dovrebbe concentrarsi su una questione, quella di mettere l’Italia al primo posto, che finisce sempre in secondo piano. Indipendentemente dalla sua forma politica o ideologica. Alle basi di un approccio del genere, del resto, c’è la svalutazione dello stesso Risorgimento, ma anche di fenomeni successivi come la Grande Guerra, il fascismo o l’esperienza neoatlantica. Vale, assolutamente, anche per il craxismo.

Stelio Fergola