Perché scegliere una tariffa ADSL Flat?

Una tariffa ADSL Flat è un piano di connessione internet che prevede un abbonamento fisso, indipendentemente dall’utilizzo effettivo della rete. La parola “flat” in inglese, infatti, significa “fisso, forfettario”. Questo tipo di offerta si contrappone in genere alle tariffe a consumo, ma attualmente queste ultime non sono molto diffuse in quanto gli operatori tendono ad offrire ai propri clienti la possibilità di navigare in rete senza limiti.

Come scegliere un abbonamento ADSL Flat?

Prima di capire perché sia conveniente sottoscrivere un abbonamento ADSL Flat è utile capire come fare per scegliere l’offerta migliore, operazione che, oggi, non è una così semplice. Nel settore delle offerte internet, infatti, ci sono una pluralità di operatori che offrono servizi piuttosto simili tra loro il che rende complesso individuare quella più adatta a sé. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di fare un confronto delle offerte internet casa su Adsl-Offerte.it, ad esempio, in modo da comparare rapidamente tutte le offerte e trovare quella maggiormente in linea con i propri bisogni e il proprio budget.

Perché scegliere un abbonamento ADSL Flat?

Come già accennato, la tariffa Flat permette agli utenti di navigare in rete a un prezzo fisso mensile, stabilito nel contratto, a prescindere da quanto si è navigato in rete. Il pagamento del canone consente di avere una connessione funzionante 24 ore su 24 e senza limiti di traffico generato, da utilizzare su tutti i device presenti nell’abitazione (computer, tablet, smartphone, smart tv, ma anche dispositivi per smart home, ecc.). Ciò significa che gli utenti che sottoscrivono questo tipo di contratto possono navigare senza doversi preoccupare di eventuali limiti di consumo. Pertanto, l’abbonamento ADSL Flat risulta essere particolarmente conveniente per coloro che necessitano di una connessione costante per le attività quotidiane, senza doversi preoccupare dei costi aggiuntivi. Si pensi ad esempio a chi lavora da casa in smart working oppure agli studenti che necessitano di una connessione veloce e stabile per poter seguire i corsi universitari da casa.

La tariffa ADSL Flat include il telefono fisso?

In genere quando si pensa alla connessione internet di casa si pensa quasi sempre anche al classico telefono fisso abbinato. Infatti, la linea ADSL funziona mediante i doppini telefonici, ovvero i cavi in rame, per fornire la connessione internet. Tuttavia, oggigiorno non è più obbligatorio avere una linea telefonica fissa attiva per poter usufruire dell’ADSL a casa. Molti operatori offrono pacchetti ADSL che includono anche alcuni minuti di chiamate sulla linea fissa (in genere da utilizzare sul territorio nazionale). In pratica, ciò significa che se si sceglie un pacchetto con chiamate incluse, si potranno effettuare un certo numero di chiamate senza costi aggiuntivi, oltre a utilizzare la connessione internet. Tuttavia, se si supera il limite di chiamate incluse o si desidera effettuare chiamate non previste nel pacchetto, sarà necessario pagare in base alle chiamate effettivamente fatte. Altri operatori, invece, offrono l’abbonamento ADSL illimitato insieme alla possibilità di utilizzare la linea telefonica a consumo. In questo caso, verranno addebitate in bolletta solo le chiamate effettuate. Abbinare il telefono fisso alla connessione internet di casa, quindi, è ormai diventato un “plus” e non più un presupposto per avere la connessione.