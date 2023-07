5 trucchi per abbellire la cucina in vista dell’estate

Con l’arrivo della stagione estiva, è il momento perfetto per dare alla tua cucina un tocco fresco e accogliente. Se desideri abbellire la tua cucina in vista dell’estate e creare un ambiente che ti faccia sentire come se fossi in vacanza, abbiamo preparato per te 5 strategie semplici ma efficaci. Preparati a sorprendere i tuoi ospiti con una cucina che sprigiona l’energia positiva dell’estate e ti invita a gustare deliziosi pasti in un ambiente rinnovato.

1. Abbellisci le pareti

Rendere le pareti della zona cucina-soggiorno più vivaci e estive con delle decorazioni e modifiche può fare la differenza nell’aspetto complessivo dell’ambiente. Se le pareti attuali appaiono scure e poco accoglienti, valuta l’opportunità di aggiungere colori vivaci o motivi che evocano l’estate. Una soluzione interessante potrebbe essere l’utilizzo di piastrelle adesive appositamente progettate per la cucina, in grado di trasformare l’ambiente e renderla più piacevole per te e per i tuoi ospiti.

2. Abbellisci con piante o fiori freschi

Con l’arrivo della bella stagione, è il momento ideale per far sbocciare anche la tua casa, proprio come la natura si risveglia e le piante iniziano a fiorire. Tra le piante che fioriscono in estate e sono facili da coltivare, puoi optare per i colorati gerani, la profumata lavanda, la delicata pervinca, le classiche margherite o le vivaci petunie. Se ami i mazzi di fiori recisi, puoi coordinarli allo stile della tua casa utilizzando vasi in ceramica dipinta, vetro colorato, bottiglie riciclate o vasetti di latta. Attualmente, una delle tendenze più amate dai floral designer è quella di creare bouquet di fiori dallo stile spontaneo e naturale. Puoi seguire questa moda raccogliendo direttamente fiorellini di campo, aggiungendo spighe e rami fioriti dal tuo giardino e creando una decorazione unica e a chilometro zero.

3. Inserisci tessuti leggeri dalle tonalità pastello

Per dare un tocco estivo alla tua casa, un ottimo modo è sostituire tovaglie, lenzuola, cuscini e tappeti pesanti e scuri con varianti più leggere e colorate. I tessuti in lino e cotone sono le scelte ideali per questa stagione, ma ci sono anche altre opzioni tra i tessuti naturali adatti all’estate, come la canapa, la seta e il ramiè. Questi tessuti offrono il vantaggio di essere anallergici e traspiranti, rendendoli adatti anche per la biancheria da letto. Per quanto riguarda i colori, opta per tonalità chiare e naturali che ti permettono di utilizzare i tessili come elementi decorativi discreti e ariosi, che enfatizzano gli spazi senza appesantirli. Puoi optare per colori neutri chiari, tonalità pastello come l’azzurro e il verde, così come sfumature di giallo e tonalità di rosso più calde.

4. Scegli un arredamento pratico e confortevole

Quando si tratta di arredare la cucina-sala da pranzo, i mobili comodi sono essenziali per creare un ambiente accogliente. Ad esempio, un divano in morbido velluto potrebbe offrire un comfort eccezionale, ma potrebbe anche macchiarsi facilmente e richiedere una manutenzione più accurata. In alternativa, potreste optare per poltrone o sedie imbottite che combinano comfort e facilità di pulizia.

Per quanto riguarda la zona pranzo, degli sgabelli da bar alla moda potrebbero essere una scelta interessante, soprattutto se hai un piano d’appoggio o un’isola dove potersi rilassare, mangiare e bere. Se invece hai poco spazio ma non vuoi rinunciare ad ospitare tanti amici, puoi attrezzarti con un tavolo allungabile o ribaltabile, da scegliere tra i tanti tavoli da cucina sul sito Deghi un e-commerce specializzato nel settore, in modo tale che sia utile all’occorrenza e che ritorni nelle sue dimensioni ridotte quando non ce n’è più bisogno. Nella scelta considera anche lo spazio disponibile in modo preciso, perché in base al modello di tavolo allungabile scelto ci potrebbero essere impedimenti all’apertura, come pareti, mobili o ostacoli che potrebbero limitare l’estensione completa del tavolo..

5. Sfrutta la luce naturale

La luce naturale può fare miracoli in una cucina open space durante la stagione estiva. Non solo è esteticamente piacevole, ma anche scientificamente provato che l’esposizione alla luce solare favorisca il benessere mentale e l’umore, grazie all’apporto di vitamina D. Leggi per esempio questo articolo su Io Donna.

Non c’è niente di più accogliente e ospitale che far entrare gli ospiti in una casa luminosa e solare. Assicurati di far entrare questi splendidi raggi di sole nella tua cucina-sala da pranzo per creare un’atmosfera rilassata e solare. Utilizza tende trasparenti che permettano alla luce di filtrare, lasciando entrare la giusta quantità di luce naturale senza compromettere la privacy.