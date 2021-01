Roma, 8 gen – Tra le immagini dell’occupazione del Congresso americano che più rimarranno impresse nella nostra memoria c’è sicuramente quella del sostenitore di Trump che, sorridente come un bambino in gita, si porta sottobraccio il podio utilizzato da Nancy Pelosi come «souvenir» della giornata, dopo averlo sottratto dalla Camera dei rappresentanti. La foto ha fatto il giro del mondo, diventando uno dei tanti simboli della protesta.

Qual è l’identità del “ladro di leggii”?

I sostenitori di una o dell’altra fazione – pro-Trump e anti-Trump – stanno in queste ore perdendo il sonno setacciando il web alla ricerca di qualche indizio che possa ricondurre all’identità del manifestante che, sguardo sbarazzino e cappello con ponpon e scritta «Trump», si trascinava il leggio della Pelosi sotto il braccio.

Il podio della Pelosi finisce su eBay

Ma la popolarità di questa immagine si è protratta ulteriormente nelle ore successive ai fatti di Washington: secondo quanto riferisce TgCom24, infatti, all’indomani dei disordini, sul sito di aste eBay è comparsa una inserzione per Podio del presidente della Camera dei rappresentanti. L’oggetto, non c’è nemmeno bisogno di dirlo, ha ricevuto 167 offerte culminate in un’offerta vincente di quasi 100mila dollari. La piattaforma ha però provveduto a rimuovere l’annuncio prima della chiusura definitiva della vendita. Tutto quello che rimane dell’inserzione sono alcuni screenshots che stanno circolando in rete nelle ultime ore.

E’ lui o non è lui?

Difficile dire se il venditore sia effettivamente il nostro uomo – ancora non si sa se il manifestante sia effettivamente riuscito a uscire indenne dal Campidoglio e portarsi a casa il podio della Pelosi – oppure si tratti semplicemente dello scherzo di un buontempone, che ha voluto celebrare il momento e cavalcare l’onda lunga dei meme sull’occupazione di Capitol Hill. Così, for the Lulz, per il gusto del divertimento comico personale.

