Roma, 20 gen – «Via la poligamia» . E’ l’ordine che il capo dei talebani in Afghanistan Mullah Hubatullah Akhundzada, ha imposto ai leader del gruppo. Il mondo gira proprio alla rovescia. Eppure pare una misura necessaria, in quanto le classi meno abbienti (ad esempio i soldati semplici) iniziano a considerare il walvar, cioè la tassa che il marito versa alla famiglia della sposa quando la prende in moglie come un odioso privilegio di casta, di cui possono godere solo le élite.

«E’ impossibile mantenere in modo decoroso quattro mogli nelle attuali condizioni finanziarie. Attraversiamo una crisi economica con inflazione – denuncia il Mullah nella fatwa – Per questo chiediamo agli ufficiali, in accordo con la Sharia, di non sposarsi per la seconda, terza o quarta volta se non c’è bisogno». Quando «la situazione migliorerà – promette Hibatullah Akhundzada – i combattenti potranno ricominciare a sposarsi». L’unica deroga sarà concessa a chi deciderà di prendere in moglie le cosiddette «vedove nel bisogno», a chi non ha figli, oppure ne ha ma solo femmine, e ai leader molto abbienti.

Cristina Gauri