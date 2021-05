Sul prato dell’Emirates Stadium di Londra, i calciatori di Unai Emery hanno festeggiato la qualificazione al grido di «Verso la Polonia, oeee, verso la Polonia, oeee», che in spagnolo è «A Polonia, oeeee». Senza saperlo, il giubilo dei giocatori ha generato grande scalpore in rete: non ci è voluto molto perché alcuni utenti collegassero «A Polonia» al nome della pornostar Apolonia Lapiedra, la quale ha ricevuto diverse menzioni Twitter relative all’ingresso in finale Europa League del Villarreal.

Villareal invita Apollonia alla finale

Sicché l’attrice non ha esitato un secondo, e dando prova di grande spirito sportivo ha subito rilanciato: «Vinceranno sicuramente in Polonia per effetto Apolonia… vamooos !!!!! @VillarrealCF ». L’account della trasmissione spagnola Resistance ha ritwittato gli auguri della pornostar al Villareal, provocando grande clamore mediatico. I gestori dell’account del programma diretto da David Broncano, che tempo addietro aveva intervistato Apolonia, hanno scherzato augurando a tutto il Villarreal dei «buoni mixer», la tecnica infallibile dell’attrice per garantire gli happy endings. Lo scambio di battute è culminato con il tweet del Villareal in cui invitata la pornostar alla finale. Il club ha incoraggiato la giovane Apolonia a unirsi alla «spedizione» che si recherà in Polonia per affrontare il Manchester United a Danzica.

Oltre al caso del Villareal non è la prima volta che Apolonia flirta scherzosamente con il mondo del calcio. Come ospite della trasmissione di Broncano, l’attrice aveva scherzato sulla possibilità di avere un threesome con il giocatore del Barça Gerard Piqué. Dichiarazioni, queste, che hanno avuto un grande impatto anche sui social network.

Ettore Ascaride