Roma, 14 feb – Alla domanda su un ipotetico futuro in politica, Fabrizio Pregliasco risponde con il classico “mai dire mai”, come riporta Adnkronos.

Pregliasco e la politica? “Mai dire mai”, dice il virologo

Ai microfoni di Un giorno da pecora, il virologo star così risponde alla domanda su un eventuale futuro in politica. “Chi lo sa, non ci avevo davvero mai pensato, non ho idea, in questi casi si dice ‘mai dire mai’…”. Il docente della Statale di Milano si riferisce a una possibile candidatura alle elezioni politiche (“Se le chiedessero di candidarsi?”, chiedono i conduttori). Al minuto 21.00 del video – che vi proponiamo qui – il passaggio descritto.

Come Bassetti (e chissà se qualcun altro…)

In realtà, anche Matteo Bassetti, ospite nei giorni scorsi nella stessa trasmissione, aveva risposto con il classico “mai dire mai”, a una domanda identica. Sorge spontaneo il dubbio: i virologi star ci proveranno? Presto ancora per dirlo. Ma la notorietà, per dirla in gergo, è una brutta bestia. E soprattutto perderla – se, come sembra, la fase pandemica si sta indirizzando verso la fine – potrebbe costituire una motivazione notevole per cercare altre strade. Beninteso che, ovviamente, nessuno può leggere nel pensiero. E così al “mai dire mai” ci sentiamo di rispondere con un altro classico: “Chi vivrà, vedrà”.

Alberto Celletti