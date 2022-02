Firenze, 14 feb — Degrado infinito e crimini alle stelle nell’inclusiva Firenze dell’amministrazione Nardella: a farne le spese sono principalmente le donne, molestate, picchiate e rapinate, la maggior parte delle volte per mano di extracomunitari che in Italia non dovrebbero nemmeno stare. E’ il caso del tunisino 26enne fermato oggi dalla polizia del capoluogo toscano, ritenuto responsabile di almeno due rapine violente, in via dei Pilastri e in via Gino Capponi. Lo riporta La Nazione.

Tunisino picchia e deruba due donne in 24 ore

L’immigrato è ora sottoposto a fermo, accusato di avere rapinato, picchiandola, una 22enne spagnola. Il crimine è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio. Il tunisino l’avrebbe prima afferrata per i capelli, costringendola a sedersi sul marciapiedi. Poi le avrebbe strappato la borsa. Lo stesso straniero sarebbe inoltre sospettato di essere l’autore di un’altra rapina, avvenuta la notte prima: il fatto criminoso vede come vittima una 47enne, presa a pugni in pieno volto mentre rincasava, e derubata del cellulare. Il fatto è accaduto in via dei Pilastri, in centro, tra l’ospedale di Santa Maria Nuova e la Sinagoga. Il 26enne era sbarcato in Italia, a Lampedusa, circa sei mesi fa. La squadra mobile lo ha bloccato stamattina in via Faenza, zona Fortezza da Basso.

Ma non è finita: soltanto una settimana fa, il 6 febbraio, un gambiano è finito in carcere per avere rapinato e massacrato, rompendole naso e denti, una donna di 65 anni. L’ha colpita con una furia bestiale per sottrarle la borsa, massacrandole il volto e lasciandola in una pozza di sangue in pieno centro a Firenze: il 2 febbraio scorso era stato denunciato per un’aggressione simile a un’altra donna e nel marzo 2017 era stato arrestato per tentato omicidio in provincia di Isernia. Ma chissà per quale motivo l’immigrato si trovava a piede libero.

Cristina Gauri