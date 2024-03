Presidenziali Usa, Meloni “costretta” a tifare Biden? L’analisi di Cardini

Roma, 7 mar – Giorgia Meloni sostiene da sempre Donald Trump ma sarebbe “costretta” a tifare in qualche maniera Joe Biden alle ormai prossime elezioni presidenziali americane. L’analisi suggestiva – ma non priva di elementi razionali – viene dallo storico Franco Cardini, intervistato dal Fatto Quotidiano nel merito.

“Meloni supporta Trump ma deve quasi tifare Biden”: le parole di Cardini

“Meloni si è messa nelle condizioni di non poter mollare Biden”, dice Cardini al cronista, aggiungendo che “ha a cuore il segretario di Stato Blinken e la diplomazia, vero ombrello del suo governo”. Un paradosso? “Fino a un certo punto. Per

onestà, devo dire che il Msi ha spesso mantenuto un doppio binario: a livello di militanti e di base popolare la grande

maggioranza non era certo composta da ferventi atlantisti, pur nelle convinzioni anti-comuniste; ma poi il partito ha più volte sostenuto la linea della Dc in politica estera. Io ero tra i più scettici, al punto che a 25 anni lasciai la direzione

giovanile proprio perché non gradivo questo doppio binario. Tutto ciò per dire che Meloni è in buona compagnia, in quanto ad atlantismo”.

“La vittoria di Trump un rischio per il premier”

Ma perché un successo di Trump sarebbe un rischio per il premier? Cardini spiega così la faccenda: “Prima di tutto perché nel suo partito credo che in molti sostengano. Trump più di quanto non possa fare lei, dunque qualcuno potrebbe

metterla in imbarazzo. E poi, in teoria, Meloni dovrebbe rimangiarsi parte della politica estera sostenuta

fino a questo momento, anche se vorrei invitare alla prudenza: Trump è in campagna elettorale e fa dichiarazioni

roboanti sull’Ucraina e sul futuro della Nato, ma poi bisognerebbe vedere cosa sarebbe in grado di fare una

volta eletto alla Casa Bianca. Di certo è difficile immaginare una presidente italiana mettersi contro

il presidente degli Usa, a meno che non siano gli Stati Uniti a mollarel’Europa per qualche motivo”. Non si tratta di un’ipotesi così peregrina, in effetti: Meloni vittima del suo stesso percorso “indotto”? Chissà…