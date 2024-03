Trump versus Biden, sfida già partita: tycoon in vantaggio in sette Stati chiave

Roma, 1 mar – Donald Trump contro Joe Biden. Come nel 2020, forse peggio o forse più intensamente. Quello si vedrà. Ciò che possiamo osservare al momento è che l’ex-presidente sia parecchio più forte dell’attuale nella percezione collettiva. Almeno, a quanto riporta l’Agi nel merito.

Trump contro Biden, il vantaggio del tycoon

La rilevazione viene da Bloomberg, e individua ben sette Stati considerati chiave nella corsa alla Casa Bianca in cui Trump sarebbe in vantaggio su Biden. Questo anche grazie alle considerazioni critiche sull’età avanzata dell’attuale presidente espresse da sempre più americani nelle scorse settimane. Critiche espresse anche nelle regioni sottomenzionate, in cui la percentuale di cittadini che la pensa nello stesso modo è intorno all’80%. Insomma, l’anagrafe di Biden pare essere un assist notevole per il suo rivale.

Gli Stati in cui vince l’ex presidente

Secondo i dati emersi, gli Stati sono l’Arizona (49 per cento contro il 43 di Biden), la Georgia (49-43), il Michigan (46-44), il Nevada (48-42), il North Carolina (50-41), la Pennsylvania (49-43) e il Wisconsin (46-42). E i distacchi sono anche abbastanza marcati. Nonostante gli ostacoli giudiziari, che hanno impedito a Trump di gareggiare per le primarie repubblicane in altri tre Stati, la situazione sembra definirsi a suo favore, quanto meno in termini di consenso popolare.