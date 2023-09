Pronti a ridere? Schlein e Landini preparano l’ennesimo “sciopero generale”

Roma, 11 sett – Elly Schlein e Maurizio Landini si preparano a tornare in scena. Non c’è metafora ma realtà, perché quello che fanno – e che hanno sempre fatto – non può essere inquadrato se non nel senso dello spettacolo. Uno spettacolo comico, nella fattispecie, in cui i due si impegnano a recitare per l’ennesima volta il ruolo degli amiconi del popolo.

Schlein Landini, la premiata ditta della comicità di sinistra

Come riporta il Giornale, i due stanno già prendendo contatti per proclamare l’ennesimo, teatrale, inutile sciopero generale. Contro il governo cattivo “de destra”, ovviamente. Cgil e Pd a braccetto, canticchiando e fischiettando (magari il solito “Bella ciao”) nei verdi prati del lavoro precario, ovviamente senza fare assolutamente nulla per contrastare il lavoro precario. L’ “autunno militante” annunciato dal segretario del Nazareno, in ogni caso, fa già ridere. Le proteste organizzate in piazza ancora di più, specie se organizzate da chi con i problemi della gente comune c’entra più o meno quanto le competenze in astrofisica di chi scrive. Il pretesto è la manovra, come dice lo stesso Landini contro cui “pensiamo che dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti necessari”. E quali sono gli strumenti necessari? Bingo, lo sciopero. Che attendiamo con ansia, con tanto di pop corn.

La solita sceneggiata

Ovviamente, Schlein è sulla stessa linea di Landini, e prosegue nel dialogo teatrale: “Dopo l’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale, è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro”. Viene spontaneo chiedere al segretario dem cosa intenda per “militante”, perché a questo punto può esserlo qualsiasi cosa, anche una tazza di caffé al bar in compagnia degli altri vertici del partito. Ovviamente seduti al tavolino, con una bella piazza come panorama. Che per essere amici del popolo occorre un certo stile.

Aurelio Del Monte