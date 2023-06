Pisa, 23 giu — Il centro cittadino di Pisa è ormai territorio loro: così a suon di bottigliate, sedie e tavoli sfasciati, botte e urla al limite dello scimmiesco il video della maxi rissa tra un gruppo di pusher immigrati ha fatto il giro del web. Una resa dei conti tra spacciatori, tutti rigorosamente stranieri come ha reso noto la Questura. Secondo quanto riferito da La Nazione, sei persone, tutte di origini nordafricane, sono già state identificate in attesa della denuncia.

Maxi rissa tra immigrati, a Pisa guerriglia urbana

La rissa, che per dimensioni e violenza è assimilabile a un’autentica guerriglia urbana, si è verificata nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno in piazza delle Vettovaglie, nel cuore della movida del centro cittadino a Pisa: di fronte a una piccola folla sbigottita che si trovava in piazza per consumare ai tavolini dei bar, una dozzina di immigrati ha offerto il discutibile «diversivo» scagliandosi addosso di tutto: bottiglie, tavolini, sedie, pezzi di arredo urbano, qualsiasi cosa capitava loro sottomano.

La scena, ripresa con il cellulare da alcuni testimoni, ha fatto il giro del web. Ancora in corso le indagini, ma per la Questura non ci sono dubbi: si tratta di un regolamento di conti tra spacciatori per il controllo del mercato dello spaccio tra il centro e la zona della stazione ferroviaria.

#Pisa, rissa tra due gruppi di spacciatori nordafricani pic.twitter.com/VPyaDc1Tom — Francesca Totolo (@fratotolo2) June 23, 2023 Cristina Gauri