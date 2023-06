La Sardegna è un’isola mozzafiato situata nel cuore del Mar Mediterraneo con spiagge idilliache, pittoreschi paesaggi costieri e una ricca cultura e storia. Per raggiungere l’isola in completo relax e tranquillità, confronta i migliori prezzi di navi e traghetti online da Civitavecchia a Porto Torres in Sardegna. Una volta sul posto, se si vuole esplorare le meraviglie di questa isola si può optare per un tour in barca. Ecco, quindi, alcuni itinerari entusiasmanti tra le acque cristalline della Sardegna.

La Sardegna in barca: partiamo da Cagliari

Cagliari è il capoluogo della Sardegna ed è un ottimo punto di partenza per un’avventura in barca. Arrivati a Porto Torres, ci si può dirigere verso Cagliari e nella zona del porto noleggiare una piccola barca a vela o un catamarano per girare lungo le coste dell’isola. Dopo un primo giorno a esplorare la città, visitando i suoi siti storici e culturali come la Cattedrale di Santa Maria e il Castello di San Michele, ci si può dirigere verso l’isola di Sant’Antioco. Dopo una piacevole navigazione di circa quattro ore, si arriverà nella baia di Cala Sapone. Questa è una spiaggia meravigliosa dove si potrà godere una giornata di relax prendendo il sole, nuotando e facendo snorkeling. Se si desidera esplorare l’isola, si può fare un’escursione al Monte Sirai e visitare il sito archeologico della città fenicia. Il terzo giorno si lascia Sant’Antioco alla volta di Carloforte, situata all’estremità dell’isola di San Pietro. Questa località offre una bellezza unica, con stradine strette e case bianche che si affacciano sul mare. Qui, si può trascorrere una giornata visitando il centro storico, gustando i piatti della cucina locale e ammirando il tramonto dalla spiaggia di La Bobba.

Navigando tra le isole

Il quarto giorno si può navigare verso l’arcipelago della Maddalena, e ancorarsi all’Isola di Caprera. Questa isola selvaggia e incontaminata è famosa per la bellezza delle sue spiagge; qui si trova la spiaggia di Cala Coticcio, nota come la “Tahiti sarda”, una delle spiagge più belle e suggestive dell’isola. Altro punto d’interesse è la Casa di Giuseppe Garibaldi, dove si può visitare l’abitazione del generale italiano, luogo dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il quinto giorno può essere dedicato all’Isola di Budelli, la cui spiaggia rosa è una delle più famose e belle della Sardegna. Ancora meglio della costa, il punto di maggior interesse dell’isola è l’arcipelago delle Isole di Spargi e Razzoli, dove si possono osservare ninfei marini, aragoste e molluschi. Il sesto giorno si può visitare la città di La Maddalena e il suo porto, ricco di ristoranti, negozi e bar alla moda. Non bisogna dimenticare, poi, di visitare anche la Chiesa di Santa Maria Maddalena, il simbolo di La Maddalena, che domina la città e offre un bellissimo panorama sulla baia.

Le spiagge della Costa Smeralda

Prima di tornare al punto di partenza, tappa immancabile in una vacanza in barca in Sardegna è la famosa Costa Smeralda. La costa è diventata nota per la bellezza dei suoi paesaggi e la presenza di locali alla moda e ristoranti di alta gamma. Qui, si possono esplorare le spiagge di Liscia Ruja e di Porto Cervo, celebri per la bellezza delle sue acque.