Raffinazione metalli ed estrazione: come il Ghana punta sulle sue risorse

Roma, 14 apr – Il Ghana sta attraversando un momento difficile legato all’aumento dei prezzi delle materie prime, che ha fatto salire enormemente il suo tasso di inflazione. D’altro canto, la bassa crescita economica ha reso difficile il pagamento del debito estero tanto che il governo è in trattative coi creditori per rinegoziarne i termini e renderlo più gestibile.

Il Ghana e le risorse minerarie

Il governo ghanese però non e’ rimasto inerme e sta lavorando per rilanciare la sua economia, puntando sulla raffinazione in loco dei minerali estratti. Al momento il Ghana esporta molto oro, di cui è il più grosso produttore africano, oltre a cacao e petrolio, ma negli ultimi anni sono stati scoperti importanti depositi di diamanti, argento, litio, ferro, manganese e bauxite. Da qui sono partite le trattative con diverse compagni minerarie per estrarre questi minerali.

Lavorazione e non forma grezza

L’obiettivo è di non esportare i in forma grezza ma lavorata in loco, così da ottenere maggiori benefici economici: i minerali lavorati sono venduti a prezzi più elevati, senza contare che il processo di lavorazione genera molti posti di lavoro. A tale proposito il governo ha cercato accordi con società private per costruire una raffineria di oro capace di lavorare 400 chilogrammi di oro al giorno, una societa’ di raffinazione di manganese e una di produzione di litio. Quanto ai depositi di ferro e bauxite, il governo ghanese ha intenzione di costruire nuove acciaierie e un’industria per la produzione di alluminio. I metalli prodotti non si limiteranno a soddisfare la domanda interna riducendo le importazioni, ma verranno anche esportati contribuendo così a generare valuta pregiata e migliorare la bilancia dei pagamenti.

Giuseppe De Santis